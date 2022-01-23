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Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

20:02 23 січня 2022
Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч

Після того, як у мережі показали, як приготувати банановий торт без борошна, кулінарний канал Рецепти на кожен день запропонував свій сирний десерт, який не потребує навіть випічки, а його приготування займе всього 5 хвилин.

До того ж він виходить низькокалорійним, так що ласуни можуть дозволити шматочок навіть перед сном.

Вам знадобляться:

  • сир — 500 г
  • молоко — 300 мл
  • желaтин — 15 г
  • підсолоджувач

Етапи приготування

Желатин розвести в молоці і нагріти до повного розчинення (не кип'ятити!).

Змішати в блендері сир, молоко з жовтином і підсолоджувач.

Викласти в форму і відправити в холодильник до застигання.

Після застигання десерт можна прикрасити шоколадною глазур'ю.

Нагадаємо, з сиру можна приготувати також найсмачнішу запіканку, як у мами.

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