Без борошна та випічки: рецепт десерту, який можна їсти навіть на ніч
Після того, як у мережі показали, як приготувати банановий торт без борошна, кулінарний канал Рецепти на кожен день запропонував свій сирний десерт, який не потребує навіть випічки, а його приготування займе всього 5 хвилин.
До того ж він виходить низькокалорійним, так що ласуни можуть дозволити шматочок навіть перед сном.
Вам знадобляться:
- сир — 500 г
- молоко — 300 мл
- желaтин — 15 г
- підсолоджувач
Етапи приготування
Желатин розвести в молоці і нагріти до повного розчинення (не кип'ятити!).
Змішати в блендері сир, молоко з жовтином і підсолоджувач.
Викласти в форму і відправити в холодильник до застигання.
Після застигання десерт можна прикрасити шоколадною глазур'ю.
Нагадаємо, з сиру можна приготувати також найсмачнішу запіканку, як у мами.257
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