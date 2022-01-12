«Це дуже смачно»: морквяний торт із бананом та карамеллю від Лізи Глінської

Простий рецепт морквяного пирога кулінар Ліза Глінська довела до досконалості та пропонує не просто приготувати бісквіт, а просочити його апельсиновим кремом та залити карамеллю. «Це дуже смачно», — каже Глінська і наводить рецепт у Instagram.

Морквяний торт з бананом та карамеллю Для коржів: Борошно — 130 г;

Цукор — 140 г;

Кориця — 1 год.

Розпушувач — 10 г;

Апельсиновий фреш — 60 мл;

Апельсинова цедра — з одного апельсина;

Олія — 80 мл;

Морква — 250 г;

Горіхи волоські — 150 г. Для крему Сир 9% - 220 г:

Молоко згущене — 80 г;

Вершки 35% - 80 мл;

Масло вершкове — 150 г;

Цедра апельсинова. Для карамельної заливки: Цукор — 100 г;

Масло вершкове — 30 г;

Вершки 35% - 120 мл. Для декору: Банан;

Шоколад;

Горіхи. Моркву натерти, додати олію, фреш і цедру, потім ввести борошно, корицю, розпушувач, цукор і обсмажені горіхи. Викласти у форму, випікати 50 хвилин при 170 градусах. Готовий корж залишити на ніч, обмотавши плівкою.

Змішати компоненти для крему, крім масла, збити блендером. Ввести масло кімнатної температури.

Цукор у сотейнику нагріти, поки не потемніє, додати гарячі вершки, масло і сіль, перемішати блендером, Залишити в холодильнику на кілька годин.

Бісквіт розрізати надвоє, на одну частину викласти крем, солону карамель та шматочки банана, накрити другою половиною бісквіту, на неї також викласти крем, карамель та банан. Залишити у холодильнику. Прикрасити бананом, карамеллю, горіхами, шоколадом.

Нагадаємо, простий та смачний пиріг виходить із тіста з бананом за рецептом від Лілії Ребрик.

Фото lizaglinskaya/Instagram

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