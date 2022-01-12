«Це дуже смачно»: морквяний торт із бананом та карамеллю від Лізи Глінської
Простий рецепт морквяного пирога кулінар Ліза Глінська довела до досконалості та пропонує не просто приготувати бісквіт, а просочити його апельсиновим кремом та залити карамеллю. «Це дуже смачно», — каже Глінська і наводить рецепт у Instagram.
Морквяний торт з бананом та карамеллю
Для коржів:
- Борошно — 130 г;
- Цукор — 140 г;
- Кориця — 1 год.
- Розпушувач — 10 г;
- Апельсиновий фреш — 60 мл;
- Апельсинова цедра — з одного апельсина;
- Олія — 80 мл;
- Морква — 250 г;
- Горіхи волоські — 150 г.
Для крему
- Сир 9% - 220 г:
- Молоко згущене — 80 г;
- Вершки 35% - 80 мл;
- Масло вершкове — 150 г;
- Цедра апельсинова.
Для карамельної заливки:
- Цукор — 100 г;
- Масло вершкове — 30 г;
- Вершки 35% - 120 мл.
Для декору:
- Банан;
- Шоколад;
- Горіхи.
Моркву натерти, додати олію, фреш і цедру, потім ввести борошно, корицю, розпушувач, цукор і обсмажені горіхи. Викласти у форму, випікати 50 хвилин при 170 градусах. Готовий корж залишити на ніч, обмотавши плівкою.
Змішати компоненти для крему, крім масла, збити блендером. Ввести масло кімнатної температури.
Цукор у сотейнику нагріти, поки не потемніє, додати гарячі вершки, масло і сіль, перемішати блендером, Залишити в холодильнику на кілька годин.
Бісквіт розрізати надвоє, на одну частину викласти крем, солону карамель та шматочки банана, накрити другою половиною бісквіту, на неї також викласти крем, карамель та банан. Залишити у холодильнику. Прикрасити бананом, карамеллю, горіхами, шоколадом.
Нагадаємо, простий та смачний пиріг виходить із тіста з бананом за рецептом від Лілії Ребрик.
Фото lizaglinskaya/Instagram44
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