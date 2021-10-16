Соковитий та м'який бісквіт: рецепт «крутого» морквяного пирога від Ектора Хіменеса-Браво
Ведучий кулінарного проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів, як приготувати апельсиновий пиріг, поділився рецептом ніжного та соковитого морквяного бісквіта.
Морквяний пиріг
Продукти
Цукор — 100 гр.
Цукор тростинний — 100 гр.
Олія — 150 гр.
Ванільний екстракт — 2 гр.
Яйце — 5 шт.
Борошно — 160 гр.
Розпушувач — 2 гр.
Кориця — 2 гр.
Натерта морква — 120 гр.
Крем-сир — 450 гр.
Згущене молоко — 100 гр.
Горіх волоський — 20 гр.
Приготування
Змішати цукор, тростинний цукор, рослинну олію, ванільний екстракт та всі яйця. Додати просіяне борошно разом з розпушувачем та корицею.
Перемішати до однорідності й додати натерту моркву.
Вилити в форму на пергамент та запікати 35−40 хвилин.
Для крему — крем-сир змішати зі згущеним молоком й активно збити до однорідності.
Остиглий морквяний бісквіт покрити сирною масою та залишити у холодильнику на 1 годину.
Зверху прикрасити волоськими горіхами.
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт сливового пирога на кефірі, а також кілька рецептів з яблуками — повидла, солодкої випічки, салату та м'ясної страви.
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