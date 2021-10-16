Соковитий та м'який бісквіт: рецепт «крутого» морквяного пирога від Ектора Хіменеса-Браво

Ведучий кулінарного проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який розповів, як приготувати апельсиновий пиріг, поділився рецептом ніжного та соковитого морквяного бісквіта.

Морквяний пиріг

Продукти

Цукор — 100 гр.

Цукор тростинний — 100 гр.

Олія — 150 гр.

Ванільний екстракт — 2 гр.

Яйце — 5 шт.

Борошно — 160 гр.

Розпушувач — 2 гр.

Кориця — 2 гр.

Натерта морква — 120 гр.

Крем-сир — 450 гр.

Згущене молоко — 100 гр.

Горіх волоський — 20 гр. Приготування Змішати цукор, тростинний цукор, рослинну олію, ванільний екстракт та всі яйця. Додати просіяне борошно разом з розпушувачем та корицею. Перемішати до однорідності й додати натерту моркву. Вилити в форму на пергамент та запікати 35−40 хвилин. Для крему — крем-сир змішати зі згущеним молоком й активно збити до однорідності. Остиглий морквяний бісквіт покрити сирною масою та залишити у холодильнику на 1 годину. Зверху прикрасити волоськими горіхами.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт сливового пирога на кефірі, а також кілька рецептів з яблуками — повидла, солодкої випічки, салату та м'ясної страви.

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