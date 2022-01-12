З лікером, вершками та шоколадом: найкращі рецепти куті на Старий Новий рік
На Святки традиційно готують три види куті, у тому числі й до Старого Нового року. Її ще називають щедрою.
У п'ятницю, 14 січня, настане Новий рік за старим стилем. Отже вже завтра, 13 січня, час готувати цю традиційну страву. На відміну від різдвяної, у кутюу на Старий Новий рік щедро додають масло, молоко чи вершки, пише «Фокус». А деякі господині додають до неї шоколад, лікер та інші інгредієнти. Традиційно для приготування цієї страви використовують пшеницю, мед та мак.
Кутя з вершками
Інгредієнти:
- Перлова крупа — 200 г;
- Мак — 100 гр;
- Горіхи волоські — 100 гр;
- Родзинки — 100 гр;
- Мед — 2 ст.
- Курага — 100 гр;
- Вершки — 70 гр.
Приготування:
- Крупу залити водою (1 склянка перловки та 2 склянки води) і варити близько години.
- Додати вершки та проварити пару хвилин.
- Мак залити окропом. Злити воду, подрібнити у ступці до появи білого молочка.
- Горіхи та курагу подрібнити.
- Змішати всі інгредієнти та додати мед.
Кутя з рису з шоколадом
Інгредієнти:
- Рис — 400 г;
- Шоколад (чорний або молочний) — 100 гр;
- Мед — 50 г;
- Мак — 100 гр;
- Сухофрукти -100 гр.
Приготування:
- Рис залити окропом (1:1,5), щільно накрити кришкою і варити 3 хвилини на сильному вогні, потім 6 на середньому і знову 3 на маленькому.
- Зняти каструлю з вогню та не відкривати кришку ще 15 хвилин.
- Додати розтертий мак, мед, сухофрукти та шоколад.
Кутя з лікером
Інгредієнти:
- Пшениця — 400 гр;
- Мак — 200 гр;
- Горіхи — 100 г;
- Сухофрукти — 150 г;
- Сушені яблука та груші — 50 гр;
- Мед — 100 г;
- Лікер — 1 ст.
Приготування:
- Сухі яблука та груші для узвару залити 200 мл води та довести до кипіння. Зняти з вогню та дати настоятися.
- Відварити пшеницю, попередньо замочивши на ніч.
- Поєднати всі інгредієнти.
Кутя з маслом
Інгредієнти:
- Пшениця -1 склянка;
- Вода — 3 склянки;
- Масло — 50 гр;
- Мед — 2−3 ст. л;
- Мак — 2 ст. л;
- Волоські горіхи;
- Родзинки;
- Журавлина;
- Курага;
- Цукати;
- Цедра лимону та 1 ст. л лимонного соку.
Приготування:
- Замочити пшеницю на ніч. Злити воду, додати 3 склянки чистої води. Варити до готовності на маленькому вогні (30−60 хвилин).
- Додати масло, курагу, родзинки, журавлину (за потреби їх потрібно попередньо замочити), цукати та порізані дрібно волоські горіхи.
- Додати мак, мед, цедру лимона, також 1 столову ложку лимонного соку.
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Фото з Вікіпедії39
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