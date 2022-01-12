З лікером, вершками та шоколадом: найкращі рецепти куті на Старий Новий рік

На Святки традиційно готують три види куті, у тому числі й до Старого Нового року. Її ще називають щедрою.

У п'ятницю, 14 січня, настане Новий рік за старим стилем. Отже вже завтра, 13 січня, час готувати цю традиційну страву. На відміну від різдвяної, у кутюу на Старий Новий рік щедро додають масло, молоко чи вершки, пише «Фокус». А деякі господині додають до неї шоколад, лікер та інші інгредієнти. Традиційно для приготування цієї страви використовують пшеницю, мед та мак.

Кутя з вершками Інгредієнти: Перлова крупа — 200 г;

Мак — 100 гр;

Горіхи волоські — 100 гр;

Родзинки — 100 гр;

Мед — 2 ст.

Курага — 100 гр;

Вершки — 70 гр. Приготування: Крупу залити водою (1 склянка перловки та 2 склянки води) і варити близько години.

Додати вершки та проварити пару хвилин.

Мак залити окропом. Злити воду, подрібнити у ступці до появи білого молочка.

Горіхи та курагу подрібнити.

Змішати всі інгредієнти та додати мед.

Кутя з рису з шоколадом Інгредієнти: Рис — 400 г;

Шоколад (чорний або молочний) — 100 гр;

Мед — 50 г;

Мак — 100 гр;

Сухофрукти -100 гр. Приготування: Рис залити окропом (1:1,5), щільно накрити кришкою і варити 3 хвилини на сильному вогні, потім 6 на середньому і знову 3 на маленькому.

Зняти каструлю з вогню та не відкривати кришку ще 15 хвилин.

Додати розтертий мак, мед, сухофрукти та шоколад.

Кутя з лікером Інгредієнти: Пшениця — 400 гр;

Мак — 200 гр;

Горіхи — 100 г;

Сухофрукти — 150 г;

Сушені яблука та груші — 50 гр;

Мед — 100 г;

Лікер — 1 ст. Приготування: Сухі яблука та груші для узвару залити 200 мл води та довести до кипіння. Зняти з вогню та дати настоятися.

Відварити пшеницю, попередньо замочивши на ніч.

Поєднати всі інгредієнти.

Кутя з маслом Інгредієнти: Пшениця -1 склянка;

Вода — 3 склянки;

Масло — 50 гр;

Мед — 2−3 ст. л;

Мак — 2 ст. л;

Волоські горіхи;

Родзинки;

Журавлина;

Курага;

Цукати;

Цедра лимону та 1 ст. л лимонного соку. Приготування: Замочити пшеницю на ніч. Злити воду, додати 3 склянки чистої води. Варити до готовності на маленькому вогні (30−60 хвилин).

Додати масло, курагу, родзинки, журавлину (за потреби їх потрібно попередньо замочити), цукати та порізані дрібно волоські горіхи.

Додати мак, мед, цедру лимона, також 1 столову ложку лимонного соку.

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Фото з Вікіпедії

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