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З лікером, вершками та шоколадом: найкращі рецепти куті на Старий Новий рік

9:13 12 січня 2022
Кутя

На Святки традиційно готують три види куті, у тому числі й до Старого Нового року. Її ще називають щедрою.

У п'ятницю, 14 січня, настане Новий рік за старим стилем. Отже вже завтра, 13 січня, час готувати цю традиційну страву. На відміну від різдвяної, у кутюу на Старий Новий рік щедро додають масло, молоко чи вершки, пише «Фокус». А деякі господині додають до неї шоколад, лікер та інші інгредієнти. Традиційно для приготування цієї страви використовують пшеницю, мед та мак.

Кутя з вершками

Інгредієнти:

  • Перлова крупа — 200 г;
  • Мак — 100 гр;
  • Горіхи волоські — 100 гр;
  • Родзинки — 100 гр;
  • Мед — 2 ст.
  • Курага — 100 гр;
  • Вершки — 70 гр.

Приготування:

  • Крупу залити водою (1 склянка перловки та 2 склянки води) і варити близько години.
  • Додати вершки та проварити пару хвилин.
  • Мак залити окропом. Злити воду, подрібнити у ступці до появи білого молочка.
  • Горіхи та курагу подрібнити.
  • Змішати всі інгредієнти та додати мед.

Кутя з рису з шоколадом

Інгредієнти:

  • Рис — 400 г;
  • Шоколад (чорний або молочний) — 100 гр;
  • Мед — 50 г;
  • Мак — 100 гр;
  • Сухофрукти -100 гр.

Приготування:

  • Рис залити окропом (1:1,5), щільно накрити кришкою і варити 3 хвилини на сильному вогні, потім 6 на середньому і знову 3 на маленькому.
  • Зняти каструлю з вогню та не відкривати кришку ще 15 хвилин.
  • Додати розтертий мак, мед, сухофрукти та шоколад.

Кутя з лікером

Інгредієнти:

  • Пшениця — 400 гр;
  • Мак — 200 гр;
  • Горіхи — 100 г;
  • Сухофрукти — 150 г;
  • Сушені яблука та груші — 50 гр;
  • Мед — 100 г;
  • Лікер — 1 ст.

Приготування:

  • Сухі яблука та груші для узвару залити 200 мл води та довести до кипіння. Зняти з вогню та дати настоятися.
  • Відварити пшеницю, попередньо замочивши на ніч.
  • Поєднати всі інгредієнти.

Кутя з маслом

Інгредієнти:

  • Пшениця -1 склянка;
  • Вода — 3 склянки;
  • Масло — 50 гр;
  • Мед — 2−3 ст. л;
  • Мак — 2 ст. л;
  • Волоські горіхи;
  • Родзинки;
  • Журавлина;
  • Курага;
  • Цукати;
  • Цедра лимону та 1 ст. л лимонного соку.

Приготування:

  • Замочити пшеницю на ніч. Злити воду, додати 3 склянки чистої води. Варити до готовності на маленькому вогні (30−60 хвилин).
  • Додати масло, курагу, родзинки, журавлину (за потреби їх потрібно попередньо замочити), цукати та порізані дрібно волоські горіхи.
  • Додати мак, мед, цедру лимона, також 1 столову ложку лимонного соку.

Ексклюзивний матеріал «Різдво 2022: рецепти традиційних страв до святкового столу» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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