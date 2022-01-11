Смачна вечеря за півгодини: рецепт заварного тіста для пельменів
Пельмені останнім часом перейшли в розряд страв «низької» кухні через велику поширеність напівфабрикатів. Але страва може стати окрасою сімейної вечері, якщо приготувати пельмені самостійно із заварного тіста за правильним рецептом і вибрати якусь оригінальну начинку. Рецепт тіста для пельменів наводить кулінарний Telegram-канал.
Правильне заварне тісто для пельменів
- Яйце — 1 шт.;
- Борошно — 3 склянки;
- Олія — 1 ст.л.;
- Вода — 1 склянка;
- Сіль.
Яйце збити з сіллю. Додати борошно та олію. Воду закип'ятити та влити в суміш. Вимішати ложкою, замісити круте тісто, розкачати.
Нагадаємо, ніжним тісто для пельменів виходить, якщо використовувати в рецепті молоко. А однією з найбільш оригінальних начинок для пельменів є чорна ікра. Рецепт вигадав кремлівський кухар Анатолій Галкін.
Фото pixabay.com13
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