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Смачна вечеря за півгодини: рецепт заварного тіста для пельменів

19:03 11 січня 2022
пельмені

Пельмені останнім часом перейшли в розряд страв «низької» кухні через велику поширеність напівфабрикатів. Але страва може стати окрасою сімейної вечері, якщо приготувати пельмені самостійно із заварного тіста за правильним рецептом і вибрати якусь оригінальну начинку. Рецепт тіста для пельменів наводить кулінарний Telegram-канал.

Правильне заварне тісто для пельменів

  • Яйце — 1 шт.;
  • Борошно — 3 склянки;
  • Олія — 1 ст.л.;
  • Вода — 1 склянка;
  • Сіль.

Яйце збити з сіллю. Додати борошно та олію. Воду закип'ятити та влити в суміш. Вимішати ложкою, замісити круте тісто, розкачати.

Нагадаємо, ніжним тісто для пельменів виходить, якщо використовувати в рецепті молоко. А однією з найбільш оригінальних начинок для пельменів є чорна ікра. Рецепт вигадав кремлівський кухар Анатолій Галкін.

Фото pixabay.com

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