Просто кулінарний екстаз: учасниця популярного телешоу поділилася рецептом домашніх синобонів

Випічка з корицею дуже популярна у ласунів. Учасниця «Пекельної кухні» Карина Миргород поділилася рецептом всесвітньо відомих синобонів, які може приготувати кожен.

На «Новому каналі» кулінарка дала покроковий рецепт цього «кулінарного екстазу».

Синобони

Для тіста

Дріжджі свіжі — 20 г

Молоко — 250 мл

Яйця — 3 шт.

Цукор — 100 г

Вершкове масло — 70 г

Борошно — 600−650 г

Сіль — 5 г

Рослинна олія для змащування ємності

Для начинки

Цукор — 150 г

Вершкове масло — 70 г

Рікотта або маскарпоне — 200 г

Молоко для крему — 50 г

Цукрова пудра — 70 г

Кориця — до смаку

Приготування

Нагріти молоко до 36−40°С. Налити його в миску, додати дріжджі та чайну ложку цукру. Все добре перемішати.

Залишити дріжджі у теплому місці на 15−20 хвилин, щоб вони підросли.

Яйця збити з цукром до однорідної консистенції. Цукор повинен повністю розчинитись.

Підігріти олію, але не доводити до кипіння.

Олія, яйця з цукром та молоко з дріжджами, які вже підросли, акуратно змішати за допомогою віночка чи лопатки.

Борошно просіяти та розділити навпіл. Одну половину змішати зі щіпкою солі. Додати її до рідкої частини невеликими порціями, постійно помішуючи.

Те ж саме потрібно зробити з частиною борошна, що залишилася. Замішати тісто.

Миску змастити олією. Перекласти тісто в неї. Накрити плівкою й залишити підійматися на годину. За цей час тісто має зрости щонайменше вдвічі.

Змішати цукор з корицею. Тісто розкачати у великий прямокутник завтовшки близько 0,6 см. Змастити його олією й посипати цукром та корицею. Згорнути у рулетик.

Нарізати його на шматочки шириною приблизно 4 см. Накрити їх рушником та поставити в тепле місце без протягів ще на 35 хвилин

Нагріти духовку до 180 градусів й поставити туди синобони. Випікати приблизно 25−30 хвилин. Готовність визначити по скоринці.

Дати синобонам трохи охолонути.

Приготування крему

У глибокій мисці змішати рикотту або маскарпоне, молоко та цукрову пудру. Збити віночком до однорідності.

Вийде густа біла маса, за консистенцією — як густа сметана.

Змастити ще теплі синобони кремом, використовуючи пензлик або ложку. Він трохи розтане і покриє верхівки булочок.