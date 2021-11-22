М'який та ніжний сметанник: рецепт смачного торту за півгодини

Улюблений торт сметанник можна приготувати без духовки. Існують варіанти торта на щільній основі з печива та з ніжним сметанним кремом. Як і інші десерти такого типу, торт не випікається, а залишається в холодильнику на ніч. У результаті сметанник виходить дуже м'яким та з цікавим смаком. Як повідомляє канал Шеф-кухар, процес приготування займає не більше ніж півгодини.

Торт сметанник без випічки Для крему: Цукор 150 г;

Крохмаль кукурудзяний (картопляний) — 50 г;

Яйце — 2 шт.;

Сметана — 400 г;

Масло вершкове — 100 г;

Сіль — щіпка. Для основи: Печиво шоколадне — 300 г;

Масло вершкове — 100 г;

Молоко — 2 ч.л. Для крему збити яйця з цукром, додати крохмаль, сметану, сіль. Нагріти, заварити сметанний крем. На останньому етапі вмішати масло і знову добре збити.

Основу приготувати, змішавши розмелене в блендері печиво та масло. Можна додати трохи молока, щоб сформувати корж.

У форму викласти спочатку корж, потім крем, потім зверху другу половину масляно-бісквітної маси. Залишити торт у холодильнику на 5−6 годин.

Нагадаємо, існують і інші рецепти десертів, які не вимагають випічки — наприклад, різнокольоровий чізкейк з фруктами або мусові троянди на основі крему «англез» .

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