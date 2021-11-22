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М'який та ніжний сметанник: рецепт смачного торту за півгодини

9:45 22 листопада 2021
торт

Улюблений торт сметанник можна приготувати без духовки. Існують варіанти торта на щільній основі з печива та з ніжним сметанним кремом. Як і інші десерти такого типу, торт не випікається, а залишається в холодильнику на ніч. У результаті сметанник виходить дуже м'яким та з цікавим смаком. Як повідомляє канал Шеф-кухар, процес приготування займає не більше ніж півгодини.

Торт сметанник без випічки

Для крему:

  • Цукор 150 г;
  • Крохмаль кукурудзяний (картопляний) — 50 г;
  • Яйце — 2 шт.;
  • Сметана — 400 г;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Сіль — щіпка.

Для основи:

  • Печиво шоколадне — 300 г;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Молоко — 2 ч.л.

Для крему збити яйця з цукром, додати крохмаль, сметану, сіль. Нагріти, заварити сметанний крем. На останньому етапі вмішати масло і знову добре збити.
Основу приготувати, змішавши розмелене в блендері печиво та масло. Можна додати трохи молока, щоб сформувати корж.
У форму викласти спочатку корж, потім крем, потім зверху другу половину масляно-бісквітної маси. Залишити торт у холодильнику на 5−6 годин.

Нагадаємо, існують і інші рецепти десертів, які не вимагають випічки — наприклад, різнокольоровий чізкейк з фруктами або мусові троянди на основі крему «англез» .

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