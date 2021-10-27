Різнокольоровий чізкейк із фруктами без випічки: рецепт супер-десерту для привітання з Днем бабусь та дідусів
Існує безліч рецептів найсмачніших тортів та десертів, які онуки можуть самостійно приготувати, щоб привітати улюблених бабусь та дідусів з їхнім днем, котрий відзначатиметься у четвер, 28 жовтня. Однією з таких страв є різнобарвний чізкейк з фруктами без випічки, його рецепт пропонує Telegram-канал desertomaniya.
Інгредієнти :
Основа:
200 г шоколадного печива
120 г вершкового масла
Начинка:
500 г перетертого сиру
300 г натурального густого несолодкого йогурту
4 столові ложки лимонного соку
7 чайних ложок желатину
150 г цукрової пудри
15 г ванільного цукру
200 г чорниці
150 г малини
2 середні персики.
Додатково:
250 мл вершків 33%
2 чайні ложки цукрової пудри
фрукти та ягоди для прикраси
Приготування:
1. Основа. Розтоплюється вершкове масло.
2. Печиво подрібнюється в блендері.
3. З'єднуються розтоплене вершкове масло та печиво, перемішуються.
4. Основа перекладаються в круглу роз'ємну форму 20 см, яка застелена пергаментним папером.
5. Начинка. Желатин розчиняється у 1/3 склянки теплої води.
6. За допомогою міксера на середній швидкості збиваються разом перетертий сир із йогуртом, лимонним соком, цукровою пудрою, цукром, ваніліном.
7. Желатин перемішується з чотирма столовими ложками сиру та потім з'єднується з рештою маси, ретельно перемішується.
8. Сир поділяється на три частини.
9. Половина ягід чорниці подрібнюється в блендері додається до однієї з порцій сиру. Ягоди засипаються та перемішуються.
10. Суміш на короткий час ставиться в холодильник або морозильну камеру, щоб загустіти. Потім вона викладається на основу з печива та відправляється в холодильник для застигання.
11. Персики нарізаються на шматочки та додаються до другої частини сиру, змішуються. Потім суміш перекладається на шар чорниці в холодильник для застигання.
12. Половина малини подрібнюється у блендері та протирається через сито. Малиновий мус додається до третього сиру та перемішується. Маса малини викладається на масу персика, вирівнюється та на кілька годин відправляється в холодильник.
13. Чізкейк дістається з холодильника, обережно знімається обід форми.
14. Охолоджені вершки збиваються з цукровою пудрою та є окрасою чізкейку. Перед подачею верхню частину торта також прикрашають свіжими фруктами.
Нагадаємо, як самостійний десерт може подаватися японський бавовняний чізкейк.
Фото: https://t.me/desertomaniya/335419
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