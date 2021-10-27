Різнокольоровий чізкейк із фруктами без випічки: рецепт супер-десерту для привітання з Днем бабусь та дідусів

Існує безліч рецептів найсмачніших тортів та десертів, які онуки можуть самостійно приготувати, щоб привітати улюблених бабусь та дідусів з їхнім днем, котрий відзначатиметься у четвер, 28 жовтня. Однією з таких страв є різнобарвний чізкейк з фруктами без випічки, його рецепт пропонує Telegram-канал desertomaniya.

Інгредієнти :

Основа:

200 г шоколадного печива

120 г вершкового масла

Начинка:

500 г перетертого сиру

300 г натурального густого несолодкого йогурту

4 столові ложки лимонного соку

7 чайних ложок желатину

150 г цукрової пудри

15 г ванільного цукру

200 г чорниці

150 г малини

2 середні персики.

Додатково:

250 мл вершків 33%

2 чайні ложки цукрової пудри

фрукти та ягоди для прикраси

Приготування:

1. Основа. Розтоплюється вершкове масло.

2. Печиво подрібнюється в блендері.

3. З'єднуються розтоплене вершкове масло та печиво, перемішуються.

4. Основа перекладаються в круглу роз'ємну форму 20 см, яка застелена пергаментним папером.

5. Начинка. Желатин розчиняється у 1/3 склянки теплої води.

6. За допомогою міксера на середній швидкості збиваються разом перетертий сир із йогуртом, лимонним соком, цукровою пудрою, цукром, ваніліном.

7. Желатин перемішується з чотирма столовими ложками сиру та потім з'єднується з рештою маси, ретельно перемішується.

8. Сир поділяється на три частини.

9. Половина ягід чорниці подрібнюється в блендері додається до однієї з порцій сиру. Ягоди засипаються та перемішуються.

10. Суміш на короткий час ставиться в холодильник або морозильну камеру, щоб загустіти. Потім вона викладається на основу з печива та відправляється в холодильник для застигання.

11. Персики нарізаються на шматочки та додаються до другої частини сиру, змішуються. Потім суміш перекладається на шар чорниці в холодильник для застигання.

12. Половина малини подрібнюється у блендері та протирається через сито. Малиновий мус додається до третього сиру та перемішується. Маса малини викладається на масу персика, вирівнюється та на кілька годин відправляється в холодильник.

13. Чізкейк дістається з холодильника, обережно знімається обід форми.

14. Охолоджені вершки збиваються з цукровою пудрою та є окрасою чізкейку. Перед подачею верхню частину торта також прикрашають свіжими фруктами.