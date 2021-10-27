Японський бавовняний чізкейк: простий рецепт ніжного та повітряного бісквіту

Японський бавовняний чізкейк можна подавати як самостійний десерт, просто посипавши цукровою пудрою. Корж за смаком більше нагадує суфле, ніж класичний бісквіт.

Рецепт приготування цього ніжного та повітряного бісквіту пропонує сайт 1000.menu. Свою назву десерт отримав через м'яку та пишну текстуру.

Інгредієнти: Маскарпоне (або будь-який м'який вершковий сир) — 300 гр;

Молоко — 180 гр;

Цукор — 140 гр;

Вершкове масло — 70 гр;

Борошно — 70 гр;

Кукурудзяний крохмаль — 25 гр;

Яйця — 6 шт.;

Ванілін — 1 ч.л.

Приготування: Заздалегідь вийняти всі інгредієнти з холодильнику та дати прогрітися. Підготувати форму — обернути її зовні фольгою, щоб не затікала вода, а дно та боки застелити пергаментом.

Сир з'єднати з молоком і перемішати. Збити міксером до однорідності.

Розтопити вершкове масло, додати його до сирно-молочної суміші та добре перемішати.

Яєчні жовтки відокремте від білків. До жовтків додати 50 г цукру і ванілін на кінчику ножа, збити у пишну світлу масу.

Додати жовтки з цукром у сирну масу та перемішати до однорідності

Просіяти борошно з крохмалем і додавати частинами у сирно-яєчну суміш, злегка збиваючи міксером.

Білки збити у м'яку піну. Поступово додавати цукор, продовжуючи збивати — до повного розчинення цукру та сильного загусання.

У кілька прийомів ввести збиті білки у тісто, перемішуючи його знизу догори рівними та плавними рухами. Повинна вийти однорідна пишна маса.

Розігріти духовку до 150 градусів. Перелити тісто у підготовлену форму для запікання, яку потрібно поставити на лист, на 1,5 см заповнений водою.

Випікати до готовності (близько 1,5 годин) — залежно від духовки.

Дати чізкейку охолонути, після чого вийняти з форми.

Десерт за консистенцією нагадує щось середнє між омлетом та суфле. Слід бути готовим до того, що під час приготування вам знадобиться більше борошна. Потрібно орієнтуватись на бажану консистенцію тіста.

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Фото — скріншот.

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