«Смачно, швидко та не шкідливо»: рецепт «легкого перекусу» від Марини Боржемської
Тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемська, яка раніше назвала ТОП-5 здорових сніданків, поділилася рецептом легкої закуски.
«Її можна приготувати як собі, так і на стіл для гостей» , — написала вона в Instagram і додала, що такий перекус добре підійде для першої половини дня.
Інгредієнти:
- Свіжий базилік (або інша зелень);
- Кілька кілець помідорів;
- Чорний перець, сіль;
- Оливкова олія;
- Темний хліб;
- Декілька шматочків моцарелли;
- Часник.
Приготування:
- Підсушити хліб у духовці, натерти часником.
- Викласти кільця моцарелли, зверху — кільця томату.
- Збризнути оливковою олією, посипати чорним перцем і сіллю.
- Прикрасити зеленню.
Раніше Марина Боржемська назвала п'ять корисних овочів та фруктів, які особливо цінні восени — груші, гарбуз, баклажан, яблука та селера.
Фото зі сторінки Марини Боржемської у соціальних мережах.341
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