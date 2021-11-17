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«Смачно, швидко та не шкідливо»: рецепт «легкого перекусу» від Марини Боржемської

11:03 17 листопада 2021
Бутерброд з моцарелою та помідорами

Тренер «Зважених та щасливих» Марина Боржемська, яка раніше назвала ТОП-5 здорових сніданків, поділилася рецептом легкої закуски.

«Її можна приготувати як собі, так і на стіл для гостей» , — написала вона в Instagram і додала, що такий перекус добре підійде для першої половини дня.

Інгредієнти:

  • Свіжий базилік (або інша зелень);
  • Кілька кілець помідорів;
  • Чорний перець, сіль;
  • Оливкова олія;
  • Темний хліб;
  • Декілька шматочків моцарелли;
  • Часник.

Приготування:

  • Підсушити хліб у духовці, натерти часником.
  • Викласти кільця моцарелли, зверху — кільця томату.
  • Збризнути оливковою олією, посипати чорним перцем і сіллю.
  • Прикрасити зеленню.

Раніше Марина Боржемська назвала п'ять корисних овочів та фруктів, які особливо цінні восени — груші, гарбуз, баклажан, яблука та селера.

Фото зі сторінки Марини Боржемської у соціальних мережах.

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