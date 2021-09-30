Потрібно обов'язково знайти час: Марина Боржемська рекомендувала ТОП-5 смачних і здорових сніданків

Тренер «Зважених та щасливих», а також колишня дружина відомого українського боксера В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська знає, що багатьом жінкам катастрофічно не вистачає часу на сніданки, але впевнена, що його потрібно знаходити завжди, оскільки правильне харчування починається саме з сніданку.

З цією метою Марина зробила в своєму Instagram добірку смачних і здорових рецептів для доброго ранку, приготування яких не забирає великої кількості часу:

сендвіч з цільнозернового хліба з індичкою і огірком, або з моцарелою, помідором і базиліком;

омлет з куркою з овочами. Для його приготування Марина радить змішати пару яєць із залишками курячої грудки або шматочками індички і будь-якими овочами (стручкова квасоля, броколі, печериці або помідори), посолити, розлити в силіконові формочки для маффінів і поставити в духовку;

млинці та оладки з гречаної, вівсяної або цільнозерновий борошна / вівсяні панкейки. Спосіб їх приготування: перемолоти вівсяні пластівці (50 г) в борошно, перетерти в пюре половину не надто стиглого банана, додати 2 яйця, 1 ч. л. какао-порошку і стевію або мед. Перемішати. Якщо густо — додати молоко. Випікати на добре прогрітій антипригарной сковороді без масла, на невеликому вогні;

запіканка з грушею і соусом зі свіжих ягід. Для їх приготування використовуються сир, яйце, пара ложок борошна, ваніль і трохи цукру або стевії. Всі продукти збити, додати нарізану кубиками велику грушу і запікати в антипригарной формі до золотистої скоринки.

А для перекусів відмінно підійде склянка води або зелений чай з ложкою меду і трохи горіхів.

Нагадаємо, раніше Боржемська розповіла, скільки літрів води варто пити щодня, а також дала поради любителям шоколаду і кави.

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