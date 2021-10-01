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«Королівський» пиріг-перевертиш з яблуками: кухар Букінгемського палацу поділився рецептом — відео

7:23 1 жовтня 2021
пиріг Макгреді

Дарен Макгреді, який протягом 11 років працював шеф-кухарем у Букінгемському палаці й готував страви для королеви Єлизавети, а також протягом чотирьох років «годував» принцесу Діану та її синів Вільяма і Гаррі, поділився відеорецептом яблучного пирога-перевертиша тарт татен з коньячним кремом шантильї. Ці популярні французькі ласощі часто подавалися на стіл Її Величності.

Буде потрібно:
Карамель: дві склянки цукру і стакан води.
Основа: 1 ¼ склянки борошна, 1 ½ пачки вершкового масла, ¼ склянки смальцю, 3 столових ложки холодної води
Топпінг: 2 фунта (близько 900 грамів) очищених і нарізаних яблук сорту «Гренні Сміт», пів пачки вершкового масла, цедра і сік одного лимона, чверть склянки цукру
Для крему — склянка жирних вершків, ¼ склянки цукру та дві столові ложки бренді або коньяку

Приготування
1. Попередньо нагріти духовку до 180 градусів Цельсія. Для основи перетерти масло і смалець з борошном і поступово додати воду. Охолодити тісто протягом години у холодильнику, щоб жир добре увібрався.

2. Приготувати карамель, довівши до кипіння цукор з водою в невеликій каструльці з товстим дном. Збити один раз, коли закипить, а потім кип'ятити, не розмішуючи, до золотисто-карамельного кольору. Налити приблизно одну третину на дно форми діаметром 23 сантиметри — щоб було покрито все дно. І залишити остигати.

3. Підготувати яблука: розтопити масло на пательні та додати цукор, яблука, лимонну цедру і сік. Варити хвилин п'ять — поки яблука не почнуть розм'якшуватися. Прибрати з вогню й остудити, нахиляючи пательню, щоб сік стікав з яблук.

4. Укласти яблука в форму. Розкачати тісто в пласт товщиною в сантиметр-півтора і помістити поверх яблук, обрізавши краї.

5. Поставити в духовку і пекти, поки карамель не почне булькати у країв тіста.

6. Дістати форму і перевернути пиріг на теплу тарілку. Полити поверх яблук карамельним соусом, що залишився, і подавати з кремом шантильї, для якого вершки потрібно збити з цукром до міцних піків, та додати бренді або коньяк — дві ложки або на власний смак.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дружина принца Чарльза Камілла поділилася своїм фірмовим рецептом пирога.

фото theroyalchef.com

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