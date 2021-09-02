26.93 / 27.12 31.72 / 32.07
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Дружина принца Чарльза Камілла поділилася своїм фірмовим рецептом пирога

9:43 2 вересня 2021
Камілла з пирогом

Дружина принца Уельського Чарльза Камілла поділилася в соцмережах рецептом свого фірмового пирога. 74-річна герцогиня Корнуольська (за своїм першим чоловіком — Камілла Паркер-Боулз) сама готує популярний в Британії бісквітний пиріг Вікторія (Victoria Sponge Cake, названий так на честь королеви Вікторії). Однак вона внесла в рецепт зміни. Зазвичай як начинку в такому пирозі використовується джем або збиті вершки. Однак Камілла вважає за краще використовувати лимонний курд — заварний крем на основі лимонного соку.

Камілла спекла пиріг для вечірки Poetry Together, де збираються за чаєм любителі поезії.

Для пирога знадобиться 110 грамів просіяного борошна з розпушувачем, чайна ложка пекарського порошку, 110 грамів м'якого маргарину або вершкового масла, 110 грамів цукрової пудри, два великих яйця і 2−3 краплі екстракту ванілі. Для начинки — лимонний курд, джем, нутелла або збиті вершки — за бажанням.

1. Попередньо нагріти духовку до 170 градусів.

2. Змастити дві форми для бісквіта.

3. Просіяти борошно і пекарський порошок у велику миску, високо тримаючи сито, щоб борошно добре провітрилося.

4. Додати решту інгредієнтів і добре збити до однорідного стану.

5. Розділити тісто порівну, помістити в форми та випікати близько 30 хвилин.

6. Після випікання залишити коржі секунд на 30 в формах і перевернути на решітку.

7. Після охолодження намазати один корж начинкою і накрити його другим.

Щоб приготувати один з варіантів лимонного курду потрібно 100 мл лимонного соку, цедра одного лимона, три жовтки, 60 грамів цукру, 45 грамів вершкового масла.

У каструльку покласти масло, додати жовтки, цукор, лимонний сік і цедру. Розмішуючи, поставити на водяну баню. Нагрівати масу, постійно помішуючи — до загустіння. Процідити через сито. В інших варіантах вершкове масло додається в крем вже після проціджування.

Читайте також — «Ніжний і шовковистий» цитрусовий курд від Лізи Глинської.

291

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку загрожують великі витрати та втрати — гороскоп на 2 вересня

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

гроші

Прийом заяв на отримання субсидій закінчується у вересні: деталі

Марія Голубкіна

«Немає ніякого сорому!»: Дочка Андрія Миронова різко висловилася про Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.