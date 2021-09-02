Дружина принца Чарльза Камілла поділилася своїм фірмовим рецептом пирога

Дружина принца Уельського Чарльза Камілла поділилася в соцмережах рецептом свого фірмового пирога. 74-річна герцогиня Корнуольська (за своїм першим чоловіком — Камілла Паркер-Боулз) сама готує популярний в Британії бісквітний пиріг Вікторія (Victoria Sponge Cake, названий так на честь королеви Вікторії). Однак вона внесла в рецепт зміни. Зазвичай як начинку в такому пирозі використовується джем або збиті вершки. Однак Камілла вважає за краще використовувати лимонний курд — заварний крем на основі лимонного соку.

Камілла спекла пиріг для вечірки Poetry Together, де збираються за чаєм любителі поезії.

In celebration of the return of @Poetry_Together tea parties this year, The Duchess has shared her recipe for a Victoria Sponge for young and old (er!) alike to enjoy after reciting a poem by heart together. pic.twitter.com/7qdRhJxQ2g — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 1, 2021

Для пирога знадобиться 110 грамів просіяного борошна з розпушувачем, чайна ложка пекарського порошку, 110 грамів м'якого маргарину або вершкового масла, 110 грамів цукрової пудри, два великих яйця і 2−3 краплі екстракту ванілі. Для начинки — лимонний курд, джем, нутелла або збиті вершки — за бажанням.

1. Попередньо нагріти духовку до 170 градусів.

2. Змастити дві форми для бісквіта.

3. Просіяти борошно і пекарський порошок у велику миску, високо тримаючи сито, щоб борошно добре провітрилося.

4. Додати решту інгредієнтів і добре збити до однорідного стану.

5. Розділити тісто порівну, помістити в форми та випікати близько 30 хвилин.

6. Після випікання залишити коржі секунд на 30 в формах і перевернути на решітку.

7. Після охолодження намазати один корж начинкою і накрити його другим.

Щоб приготувати один з варіантів лимонного курду потрібно 100 мл лимонного соку, цедра одного лимона, три жовтки, 60 грамів цукру, 45 грамів вершкового масла.

У каструльку покласти масло, додати жовтки, цукор, лимонний сік і цедру. Розмішуючи, поставити на водяну баню. Нагрівати масу, постійно помішуючи — до загустіння. Процідити через сито. В інших варіантах вершкове масло додається в крем вже після проціджування.

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