Кукурудза в духовці: учасник «МастерШеф» поділився простим і смачним рецептом

Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Касап поділився простим і дуже смачним рецептом приготування качанів кукурудзи … в духовці.

Інгредієнти:

кукурудза

вершкове масло — по 20 г на початок,

петрушка — невеликий пучок

кріп — невеликий пучок

сіль, перець — за смаком

спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) — за смаком

Як готувати Чистимо кукурудзу. Робимо суміш з масла, дрібно рубаної зелені, солі і перцю, ретельно обмазуємо кукурудзу цією сумішшю. Загортаємо кожен качан в фольгу і потім додатково — в пекарський папір. Запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Смачного!

Нагадаємо, раніше кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати кукурудзу на пікніку на мангалі.

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