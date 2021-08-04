Кукурудза в духовці: учасник «МастерШеф» поділився простим і смачним рецептом
Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Касап поділився простим і дуже смачним рецептом приготування качанів кукурудзи … в духовці.
Інгредієнти:
- кукурудза
- вершкове масло — по 20 г на початок,
- петрушка — невеликий пучок
- кріп — невеликий пучок
- сіль, перець — за смаком
- спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) — за смаком
Як готувати
Чистимо кукурудзу.
Робимо суміш з масла, дрібно рубаної зелені, солі і перцю, ретельно обмазуємо кукурудзу цією сумішшю.
Загортаємо кожен качан в фольгу і потім додатково — в пекарський папір.
Запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.
Смачного!
Нагадаємо, раніше кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати кукурудзу на пікніку на мангалі.118
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