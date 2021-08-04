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Кукурудза в духовці: учасник «МастерШеф» поділився простим і смачним рецептом

20:46 4 серпня 2021
Кукурудза в духовці: учасник «МастерШеф» поділився простим і смачним рецептом

Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Касап поділився простим і дуже смачним рецептом приготування качанів кукурудзи … в духовці.

Інгредієнти:

  • кукурудза
  • вершкове масло — по 20 г на початок,
  • петрушка — невеликий пучок
  • кріп — невеликий пучок
  • сіль, перець — за смаком
  • спеції (розмарин, чебрець, мускат або часник) — за смаком

Як готувати

Чистимо кукурудзу.

Робимо суміш з масла, дрібно рубаної зелені, солі і перцю, ретельно обмазуємо кукурудзу цією сумішшю.

Загортаємо кожен качан в фольгу і потім додатково — в пекарський папір.

Запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Смачного!

Нагадаємо, раніше кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати кукурудзу на пікніку на мангалі.

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