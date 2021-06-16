Овочі на мангалі: чудова ідея для пікніка
Пікніки на природі люблять практично усі. А ось що приготувати, крім шашлику, завжди актуальне питання. Гарна ідея — порадувати рідних і друзів овочами на грилі. Простим рецептом страви поділилася кулінар Тетяна Литвинова.
— Овочі, приготовані на мангалі, смачні та ароматні, — каже Тетяна Литвинова. — А приготувати їх нескладно.
Овочі на мангалі
Інгредієнти:
- Баклажани — 2 шт.
- Цукіні — 2 шт.
- Перець солодкий — 2 шт.
- Чері — 400 г
- Гриби печериці — 400 г
- Артишоки — 4 шт.
- Кукурудза — 2 шт.
Ароматна олія:
- Оливкова олія — 150 мл
- Часник — 2−3 зубчики
- Розмарин — 2−3 гілочки
- Чебрець — 2−3 гілочки
- Шавлія — 2−3 гілочки
Маринад для печериць:
- Олія ароматна — 50 мл
- Соус соєвий — 2−3 ст. л.
- Часник — 2 зубчики
Для артишоків:
- Оливкова олія — 20 мл
- Пармезан — 30г
Приготування:
Помийте овочі, протріть їх, щоб вони були сухими.
Нагрійте оливкову олію до того моменту, коли вона стане теплою. Додайте часник, розмарин, чебрець — і дайте настоятися.
Артишоки промокніть серветкою і відправте у вугілля, постійно провертаючи.
Потім наріжте овочі — для рівномірного приготування товщина шматочків повинна бути однакова. Перець краще нарізати кружечками, так само наріжте баклажани, цукіні. Овочі збризніть олією, щоб трохи просочилися. Потім посоліть, поперчіть.
Покладіть все на решітку і відправте на мангал.
Тепер процідіть олію, щоб у вас була чиста суміш без трав і часнику, вмочіть у цю олію цукіні і перець. Покладіть на решітку і відправте на мангал.
У печериць відріжте ніжки. Злийте трохи оливкової олії, додайте соєвий соус і часник. Покладіть у цей соус гриби й перекладіть в пакет маринуватися. Щоб швидше промаринувалося, потрясіть пакет. Потім перекладіть на сітку і відправте на мангал.
Коли артишоки охолонуть, треба очистити їх. Полийте оливковою олією і додайте кілька слайсів пармезану.
Смачного!
Раніше Тетяна Литвинова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом літнього одеського салату, який готується легше легкого.
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Фото з альбому Тетяни Литвинової219
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