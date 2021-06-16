Овочі на мангалі: чудова ідея для пікніка

Пікніки на природі люблять практично усі. А ось що приготувати, крім шашлику, завжди актуальне питання. Гарна ідея — порадувати рідних і друзів овочами на грилі. Простим рецептом страви поділилася кулінар Тетяна Литвинова.

— Овочі, приготовані на мангалі, смачні та ароматні, — каже Тетяна Литвинова. — А приготувати їх нескладно.

Овочі на мангалі Інгредієнти: Баклажани — 2 шт.

Цукіні — 2 шт.

Перець солодкий — 2 шт.

Чері — 400 г

Гриби печериці — 400 г

Артишоки — 4 шт.

Кукурудза — 2 шт. Ароматна олія: Оливкова олія — 150 мл

Часник — 2−3 зубчики

Розмарин — 2−3 гілочки

Чебрець — 2−3 гілочки

Шавлія — 2−3 гілочки Маринад для печериць: Олія ароматна — 50 мл

Соус соєвий — 2−3 ст. л.

Часник — 2 зубчики Для артишоків: Оливкова олія — 20 мл

Пармезан — 30г Приготування: Помийте овочі, протріть їх, щоб вони були сухими. Нагрійте оливкову олію до того моменту, коли вона стане теплою. Додайте часник, розмарин, чебрець — і дайте настоятися. Артишоки промокніть серветкою і відправте у вугілля, постійно провертаючи. Потім наріжте овочі — для рівномірного приготування товщина шматочків повинна бути однакова. Перець краще нарізати кружечками, так само наріжте баклажани, цукіні. Овочі збризніть олією, щоб трохи просочилися. Потім посоліть, поперчіть. Покладіть все на решітку і відправте на мангал. Тепер процідіть олію, щоб у вас була чиста суміш без трав і часнику, вмочіть у цю олію цукіні і перець. Покладіть на решітку і відправте на мангал. У печериць відріжте ніжки. Злийте трохи оливкової олії, додайте соєвий соус і часник. Покладіть у цей соус гриби й перекладіть в пакет маринуватися. Щоб швидше промаринувалося, потрясіть пакет. Потім перекладіть на сітку і відправте на мангал. Коли артишоки охолонуть, треба очистити їх. Полийте оливковою олією і додайте кілька слайсів пармезану. Смачного!

Раніше Тетяна Литвинова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом літнього одеського салату, який готується легше легкого.

Фото з альбому Тетяни Литвинової

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