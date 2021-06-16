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Овочі на мангалі: чудова ідея для пікніка

15:36 16 червня 2021
Овочі гриль

Пікніки на природі люблять практично усі. А ось що приготувати, крім шашлику, завжди актуальне питання. Гарна ідея — порадувати рідних і друзів овочами на грилі. Простим рецептом страви поділилася кулінар Тетяна Литвинова.

— Овочі, приготовані на мангалі, смачні та ароматні, — каже Тетяна Литвинова. — А приготувати їх нескладно.

Овочі на мангалі

Інгредієнти:

  • Баклажани — 2 шт.
  • Цукіні — 2 шт.
  • Перець солодкий — 2 шт.
  • Чері — 400 г
  • Гриби печериці — 400 г
  • Артишоки — 4 шт.
  • Кукурудза — 2 шт.

Ароматна олія:

  • Оливкова олія — 150 мл
  • Часник — 2−3 зубчики
  • Розмарин — 2−3 гілочки
  • Чебрець — 2−3 гілочки
  • Шавлія — 2−3 гілочки

Маринад для печериць:

  • Олія ароматна — 50 мл
  • Соус соєвий — 2−3 ст. л.
  • Часник — 2 зубчики

Для артишоків:

  • Оливкова олія — 20 мл
  • Пармезан — 30г

Приготування:

Помийте овочі, протріть їх, щоб вони були сухими.

Нагрійте оливкову олію до того моменту, коли вона стане теплою. Додайте часник, розмарин, чебрець — і дайте настоятися.

Артишоки промокніть серветкою і відправте у вугілля, постійно провертаючи.

Потім наріжте овочі — для рівномірного приготування товщина шматочків повинна бути однакова. Перець краще нарізати кружечками, так само наріжте баклажани, цукіні. Овочі збризніть олією, щоб трохи просочилися. Потім посоліть, поперчіть.

Покладіть все на решітку і відправте на мангал.

Тепер процідіть олію, щоб у вас була чиста суміш без трав і часнику, вмочіть у цю олію цукіні і перець. Покладіть на решітку і відправте на мангал.

У печериць відріжте ніжки. Злийте трохи оливкової олії, додайте соєвий соус і часник. Покладіть у цей соус гриби й перекладіть в пакет маринуватися. Щоб швидше промаринувалося, потрясіть пакет. Потім перекладіть на сітку і відправте на мангал.

Коли артишоки охолонуть, треба очистити їх. Полийте оливковою олією і додайте кілька слайсів пармезану.

Смачного!

Раніше Тетяна Литвинова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом літнього одеського салату, який готується легше легкого.

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Фото з альбому Тетяни Литвинової

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