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Лікер додавати за смаком: суперфіналістка «МайстерШеф. Професіонали» розповіла, як приготувати черешневий сорбет

10:39 30 липня 2021
черешня

Літо — чудова пора, щоб приготувати щось смачненьке з черешнею. Якщо ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська розповіла, як готувати клафути з цією ягодою, то фіналістка «МайстерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилася рецептом черешневого сорбету.

«Щоб зробити черешневий сорбет ще більш цікавим на смак, можете додати кілька чайних ложок ягідного або фруктового лікеру. Це до того ж додасть неповторний аромат і не дозволить сорбету занадто застигнути», — наводить думку Юлії Проходи «ТСН» .


Інгредієнти:

  • 750 г черешні;
  • 1 невеликий лимон;
  • 1 жменя листя м'яти;
  • 50 г цукрової пудри;
  • 1 ст. л. лікеру (наприклад, вишневого).

Приготування:

  • Очистити черешню від кісточок. М'якоть скласти у чашу блендеру і подрібнити до стану пюре.
  • Додати лимонний сік, цукрову пудру і лікер.
  • Добре перемішати і відправити на 1−2 години у морозильну камеру.
  • Дістати масу, збити ще раз і повернути у морозильник на 2 години.
  • За 45 хвилин до подачі поставити сорбет у холодильник.

Раніше кулінар Елла Іванова, яка розповідала, що на основі ягід можна зробити чимало напоїв, поділилася рецептом коктейлю з полуницею.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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