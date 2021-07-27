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Запечені курячі ніжки по-марокканському: простий рецепт від Григорія Германа

22:30 27 липня 2021
курка

Телеведучий Григорій Герман пропонує, поки на вулиці стоїть спека, як в Африці, відкрити для себе африканську кухню і приготувати курку, використовуючи нестандартний набір спецій. Рецепт курячого м'яса по-марокканському ведучи опублікував в Instagram.

«Зверніть увагу на набір спецій, — радить Герман. — Він тут рулить і додає такий аромат подорожей і загадковості».

Курячі ніжки по-марокканському

На шість курячих ніжок потрібно:

  • апельсин — 2 штуки;
  • масло вершкове — 100 г;
  • паприка солодка — 2 ч. л;
  • кмин мелений — 1 ч. л;
  • куркума — ½ ч. л;
  • перець кайенский — ½ ч. л;
  • кориця — ½ ч. л;
  • імбир сушений — ½ ч. л;
  • сіль і перець за смаком;
  • маслини — півбанки;
  • базилік — 2 гілочки.

Апельсин нарізати і викласти на дно форми, зверху покласти курячі ніжки. Окремо змішати всі спеції і посипати кожну курячу ніжку. Зверху викласти масло і маслини. Випікати 40 хвилин при 180 градусах. Готову страву прикрасити базиліком.

Нагадаємо, відомі кулінари розробили нові рецепти паштету з курячої печінки і окрошки з курячим філе.

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