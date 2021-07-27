Запечені курячі ніжки по-марокканському: простий рецепт від Григорія Германа

Телеведучий Григорій Герман пропонує, поки на вулиці стоїть спека, як в Африці, відкрити для себе африканську кухню і приготувати курку, використовуючи нестандартний набір спецій. Рецепт курячого м'яса по-марокканському ведучи опублікував в Instagram.

«Зверніть увагу на набір спецій, — радить Герман. — Він тут рулить і додає такий аромат подорожей і загадковості».

Курячі ніжки по-марокканському На шість курячих ніжок потрібно: апельсин — 2 штуки;

масло вершкове — 100 г;

паприка солодка — 2 ч. л;

кмин мелений — 1 ч. л;

куркума — ½ ч. л;

перець кайенский — ½ ч. л;

кориця — ½ ч. л;

імбир сушений — ½ ч. л;

сіль і перець за смаком;

маслини — півбанки;

базилік — 2 гілочки. Апельсин нарізати і викласти на дно форми, зверху покласти курячі ніжки. Окремо змішати всі спеції і посипати кожну курячу ніжку. Зверху викласти масло і маслини. Випікати 40 хвилин при 180 градусах. Готову страву прикрасити базиліком.

Нагадаємо, відомі кулінари розробили нові рецепти паштету з курячої печінки і окрошки з курячим філе.

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