Втамовує спрагу в літню спеку і заряджає енергією на цілий день: Пекельний Шеф поділився рецептом смачного ягідного лимонаду

У мережі можна знайти багато рецептів добре охолоджуючих у спеку лимонадів, як, наприклад, авторства Євгена Клопотенка. Свій варіант домашнього напою, здатного зарядити енергією на весь день, представив і шеф реаліті «Пекельна кухня» Алекс Якутов.

«Цей прохолодний напій не дозволить мізкам „закипіти“ у спекотний день. А поєднання лимона і ягід додасть йому пікантний смак», — цитує Пекельного Шефа novy.tv .

Інгредієнти: 850 мл — сильногазованої води;

420 г — цукру;

4 шт. — лимонів;

6 шт. — полуниці (або інших ягід);

1 шт. — лайма;

100 г — базиліка;

10 г — м'яти;

Лід — за бажанням.



Приготування: Натріть цедру чотирьох лимонів і вичавіть з них сік.

Збийте у блендері до однорідної маси листя базиліку, полуницю і цукор.

Підігрійте воду з цукром до повного його розчинення. Залиште охолоджуватися.

Змішайте пюре з базиліку з цукровим сиропом. Розмішайте і додайте сік лимонів.

Додайте у напій кружечки лайму.

Дайте напою настоятися і прикрасьте м'ятою.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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