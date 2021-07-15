Втамовує спрагу в літню спеку і заряджає енергією на цілий день: Пекельний Шеф поділився рецептом смачного ягідного лимонаду
У мережі можна знайти багато рецептів добре охолоджуючих у спеку лимонадів, як, наприклад, авторства Євгена Клопотенка. Свій варіант домашнього напою, здатного зарядити енергією на весь день, представив і шеф реаліті «Пекельна кухня» Алекс Якутов.
«Цей прохолодний напій не дозволить мізкам „закипіти“ у спекотний день. А поєднання лимона і ягід додасть йому пікантний смак», — цитує Пекельного Шефа novy.tv .
Інгредієнти:
- 850 мл — сильногазованої води;
- 420 г — цукру;
- 4 шт. — лимонів;
- 6 шт. — полуниці (або інших ягід);
- 1 шт. — лайма;
- 100 г — базиліка;
- 10 г — м'яти;
- Лід — за бажанням.
Приготування:
- Натріть цедру чотирьох лимонів і вичавіть з них сік.
- Збийте у блендері до однорідної маси листя базиліку, полуницю і цукор.
- Підігрійте воду з цукром до повного його розчинення. Залиште охолоджуватися.
- Змішайте пюре з базиліку з цукровим сиропом. Розмішайте і додайте сік лимонів.
- Додайте у напій кружечки лайму.
- Дайте напою настоятися і прикрасьте м'ятою.
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Фото: https://ua.depositphotos.com.219
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