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Втамовує спрагу в літню спеку і заряджає енергією на цілий день: Пекельний Шеф поділився рецептом смачного ягідного лимонаду

12:36 15 липня 2021
лимонад

У мережі можна знайти багато рецептів добре охолоджуючих у спеку лимонадів, як, наприклад, авторства Євгена Клопотенка. Свій варіант домашнього напою, здатного зарядити енергією на весь день, представив і шеф реаліті «Пекельна кухня» Алекс Якутов.

«Цей прохолодний напій не дозволить мізкам „закипіти“ у спекотний день. А поєднання лимона і ягід додасть йому пікантний смак», — цитує Пекельного Шефа novy.tv .

Інгредієнти:

  • 850 мл — сильногазованої води;
  • 420 г — цукру;
  • 4 шт. — лимонів;
  • 6 шт. — полуниці (або інших ягід);
  • 1 шт. — лайма;
  • 100 г — базиліка;
  • 10 г — м'яти;
  • Лід — за бажанням.


Приготування:

  • Натріть цедру чотирьох лимонів і вичавіть з них сік.
  • Збийте у блендері до однорідної маси листя базиліку, полуницю і цукор.
  • Підігрійте воду з цукром до повного його розчинення. Залиште охолоджуватися.
  • Змішайте пюре з базиліку з цукровим сиропом. Розмішайте і додайте сік лимонів.
  • Додайте у напій кружечки лайму.
  • Дайте напою настоятися і прикрасьте м'ятою.

Непогано у спеку може охолодити і холодний літній борщ з квасом — рецепт приготування цієї страви читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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