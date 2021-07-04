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Пісна окрошка з грибами: ідеальне блюдо для Петрового посту

20:45 4 липня 2021
Окрошка з грибами

У понеділок, 28 червня, у християн східного обряду розпочався Петрів піст, який триватиме 14 днів, до неділі, 11 липня.

Однію зі страв, яка чудово підійде для того, щоб урізноманітнити пісний стіл, може стати окрошка з грибами, пише МК .

Її потрібно готувати на домашньому квасі, це буде набагато смачніше, ніж на мінеральній воді, як радять в деяких рецептах.

Для цієї освіжаючої в літню спеку страви потрібні:

  • 2 свіжі огірки; картопля — 0,5 кг;
  • гриби мариновані або солоні — 200 г;
  • редис — 5 — 6 штук;
  • цибуля зелена, кріп;
  • зелень щавлю або салату — за бажанням;
  • цукор — 2 ч. ложки;
  • квас — 1 л;
  • гірчиця і хрін за бажанням — по 2 ч. ложки;
  • сіль, перець за смаком.

Приготування:

Картоплю відварюють і очищають, нарізають його кубиками.

Кубиками шаткують огірки, редиска і гриби — овочі можна натерти на тертці.

Дрібно нарізають зелень.

Інгредієнти змішують і заливають квасом, приправленим сіллю, перцем, гірчицею, хріном і цукром.

Пісну окрошку з грибами рекомендується подавати до столу охолодженою до відварного гарячого картоплі.

У дні Петрового посту також можна спекти пісний лобіані або пісні оладки.

А рянее шеф-кухар розкрив секрет «класичної окрошки» на білому квасі і кислих щах .

Фото tambov.mk.ru/

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