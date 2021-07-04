Пісна окрошка з грибами: ідеальне блюдо для Петрового посту
У понеділок, 28 червня, у християн східного обряду розпочався Петрів піст, який триватиме 14 днів, до неділі, 11 липня.
Однію зі страв, яка чудово підійде для того, щоб урізноманітнити пісний стіл, може стати окрошка з грибами, пише МК .
Її потрібно готувати на домашньому квасі, це буде набагато смачніше, ніж на мінеральній воді, як радять в деяких рецептах.
Для цієї освіжаючої в літню спеку страви потрібні:
- 2 свіжі огірки; картопля — 0,5 кг;
- гриби мариновані або солоні — 200 г;
- редис — 5 — 6 штук;
- цибуля зелена, кріп;
- зелень щавлю або салату — за бажанням;
- цукор — 2 ч. ложки;
- квас — 1 л;
- гірчиця і хрін за бажанням — по 2 ч. ложки;
- сіль, перець за смаком.
Приготування:
Картоплю відварюють і очищають, нарізають його кубиками.
Кубиками шаткують огірки, редиска і гриби — овочі можна натерти на тертці.
Дрібно нарізають зелень.
Інгредієнти змішують і заливають квасом, приправленим сіллю, перцем, гірчицею, хріном і цукром.
Пісну окрошку з грибами рекомендується подавати до столу охолодженою до відварного гарячого картоплі.
У дні Петрового посту також можна спекти пісний лобіані або пісні оладки.
А рянее шеф-кухар розкрив секрет «класичної окрошки» на білому квасі і кислих щах .
Фото tambov.mk.ru/49
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