Пісна окрошка з грибами: ідеальне блюдо для Петрового посту

У понеділок, 28 червня, у християн східного обряду розпочався Петрів піст, який триватиме 14 днів, до неділі, 11 липня.

Однію зі страв, яка чудово підійде для того, щоб урізноманітнити пісний стіл, може стати окрошка з грибами, пише МК .

Її потрібно готувати на домашньому квасі, це буде набагато смачніше, ніж на мінеральній воді, як радять в деяких рецептах.

Для цієї освіжаючої в літню спеку страви потрібні:

2 свіжі огірки; картопля — 0,5 кг;

гриби мариновані або солоні — 200 г;

редис — 5 — 6 штук;

цибуля зелена, кріп;

зелень щавлю або салату — за бажанням;

цукор — 2 ч. ложки;

квас — 1 л;

гірчиця і хрін за бажанням — по 2 ч. ложки;

сіль, перець за смаком.

Приготування:

Картоплю відварюють і очищають, нарізають його кубиками.

Кубиками шаткують огірки, редиска і гриби — овочі можна натерти на тертці.

Дрібно нарізають зелень.

Інгредієнти змішують і заливають квасом, приправленим сіллю, перцем, гірчицею, хріном і цукром.

Пісну окрошку з грибами рекомендується подавати до столу охолодженою до відварного гарячого картоплі.

У дні Петрового посту також можна спекти пісний лобіані або пісні оладки.

А рянее шеф-кухар розкрив секрет «класичної окрошки» на білому квасі і кислих щах .

Фото tambov.mk.ru/

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