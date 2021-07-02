«Зухвалий хрусткіт»: Клопотенко розповів, як приготувати салат зі свіжих томатів і запечених огірків

Відомий кулінар Євген Клопотенко, який раніше розповів, як готувати шашлик на грилі з соусом чімічурі, пропонує змінити найпопулярніший томатно-огірковий літній салат, поєднавши свіжі і запечені овочі.

Інгредієнти 300 г томатів

200 г огірків

30 г насіння гарбуза

2 ст. л. соняшникової олії (нерафінованої)

сіль та перець за смаком Приготування Розігрійте духовку до 180 градусів. Огірки помийте, поріжте на 2 частини, викладіть на деко, застелене пергаментом, і запікайте протягом 10 хвилин. Дістаньте і дайте охолонути. Томати поріжте великими шматочками. Викладіть томати у салатник, додайте запечені огірки і насіння гарбуза. Посоліть і поперчіть за смаком та заправте соняшниковою олією.

А раніше Клопотенко здивував українців закликом переходити на «підніжний корм».

Фото @RecipesIevgenKlopotenko

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