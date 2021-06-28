Товчена картопля з маком і шкварками: військовий кухар з Волині розповіла, чим любить балувати бійців ВСУ

Картопля на Волині завжди народить добре. Тому в цьому краї багато різних способів її приготування. Один з них — томачі (так називають товчений картопля з квасолею, маком та шкварками). Рецептом з кореспондентом АрміяInform поділилися воїни окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Марія, старший кухар одного з підрозділів, каже, що томачі на Волині готують ще від діда-прадіда. Так що рецепт древній і, до речі, повністю придатний для польових умов.

Для приготування страви на одну людину потрібно 3−4 картоплини. Овоч потрібно очистити від шкірки і нарізати кубиками 2 на 3 сантиметри, відварити в підсоленій воді з додаванням 1 лаврового листа і 2 горошин запашного перцю до готовності.

Квасолю військові беруть вже готову, відварену (півсклянки на порцію для однієї людини).

Картопляну воду зливають в чашку і відставляють, прибравши лавровий лист і перець з відвару.

Квасолю кладуть до картоплі, додають три столові ложки маку та 50 грамів вершкового масла. Далі товчуть все це в казанку до однорідної маси. Консистенцію можна регулювати, додаючи картопляний відвар.

Шкварки готують окремо: сало витоплюють і до нього додають цибулю. Все це засмажується до золотистого кольору. Але шкварки можна і не додавати.

Страва з картоплі, маку і квасолі сама по собі виходить смачною. Солити і додавати перець треба в самому кінці, орієнтуючись на смакові переваги, адже хтось любить гостре, а хтось — не дуже.

А ресторатор Сава Лібкін раніше поділився рецептом молодої картоплі «по-одеськи» .

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