27.70 / 27.89 32.42 / 32.76
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

У Андрея Макаревича раскрыли секрет солянки по-питерски

4:21 2 апреля 2021
Флоринская и Макаревич

Российская актриса Александра Флоринская в программе Андрея Макаревича «Смак» поделилась восхитительным рецептом солянки, которую готовят в Питере.

Лидер «Машины времени» вспомнил, как в далеком 1976 году сборная мясная солянка из ресторана «Универсаль» на Невском проспекте произвела на него неизгладимое впечатление.

Для приготовления блюда необходимы такие инградиенты:
- жирная говядина на кости, которую нужно заранее отварить;
- разные виды вареных и копченых колбас и сосисек;
- копченые ребрышки;
- картофель;
- морковь;
- лук;
- соленые огурцы;
- маслины и каперсы;
- томатная паста;
- лавровый лист и специи.

По словам Макаревича, советский вариант сборной солянки не терпит изысков. В том питерском блюде, которое помнит Макаревич, не могло быть каперсов, но время вносит свои коррективы, и отказываться от их пряного вкуса просто нет смысла.

Напомним, недавно супруга музыканта Эйнат Кляйн быстро приготовила изысканный десерт без выпечки. Рецепт «Зефирного мусса» понравился Макаревичу и он добавил в него секретный инградиент.

Фото скриншот видео

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наташа Королева

Наташа Королева поздравила Владимира Винокура неприличными фото

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут дала совет дамам на случай конфуза с отрыжкой или пуканьем

Элина Свитолина

Свитолина вновь не одна: появилось доказательство

Олег Винник

Олег Винник разозлил поклонников

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер