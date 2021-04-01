У Андрея Макаревича раскрыли секрет солянки по-питерски
Российская актриса Александра Флоринская в программе Андрея Макаревича «Смак» поделилась восхитительным рецептом солянки, которую готовят в Питере.
Лидер «Машины времени» вспомнил, как в далеком 1976 году сборная мясная солянка из ресторана «Универсаль» на Невском проспекте произвела на него неизгладимое впечатление.
Для приготовления блюда необходимы такие инградиенты:
- жирная говядина на кости, которую нужно заранее отварить;
- разные виды вареных и копченых колбас и сосисек;
- копченые ребрышки;
- картофель;
- морковь;
- лук;
- соленые огурцы;
- маслины и каперсы;
- томатная паста;
- лавровый лист и специи.
По словам Макаревича, советский вариант сборной солянки не терпит изысков. В том питерском блюде, которое помнит Макаревич, не могло быть каперсов, но время вносит свои коррективы, и отказываться от их пряного вкуса просто нет смысла.
Напомним, недавно супруга музыканта Эйнат Кляйн быстро приготовила изысканный десерт без выпечки. Рецепт «Зефирного мусса» понравился Макаревичу и он добавил в него секретный инградиент.
Фото скриншот видео18
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter