У Андрея Макаревича раскрыли секрет солянки по-питерски

Российская актриса Александра Флоринская в программе Андрея Макаревича «Смак» поделилась восхитительным рецептом солянки, которую готовят в Питере.

Лидер «Машины времени» вспомнил, как в далеком 1976 году сборная мясная солянка из ресторана «Универсаль» на Невском проспекте произвела на него неизгладимое впечатление.

Для приготовления блюда необходимы такие инградиенты:

- жирная говядина на кости, которую нужно заранее отварить;

- разные виды вареных и копченых колбас и сосисек;

- копченые ребрышки;

- картофель;

- морковь;

- лук;

- соленые огурцы;

- маслины и каперсы;

- томатная паста;

- лавровый лист и специи.

По словам Макаревича, советский вариант сборной солянки не терпит изысков. В том питерском блюде, которое помнит Макаревич, не могло быть каперсов, но время вносит свои коррективы, и отказываться от их пряного вкуса просто нет смысла.

Напомним, недавно супруга музыканта Эйнат Кляйн быстро приготовила изысканный десерт без выпечки. Рецепт «Зефирного мусса» понравился Макаревичу и он добавил в него секретный инградиент.

Фото скриншот видео

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