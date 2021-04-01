Десерт за 5 минут: Андрей Макаревич с женой поделились простым рецептом без выпечки
Музыкант Андрей Макаревич и его супруга Эйнат Кляйн, рассказавшие, как приготовить восточный салат Табуле, поделились рецептом десерта без выпечки.
Жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн в восторге от этого простого, быстрого и изумительно вкусного «Зефирного мусса».
Для приготовления блюда нужны, по словам Эйнат, всего две вещи — зефир и жирные сливки.
Зефир нужно нарезать кусочками, поместить в блендер, добавить сливки и начать взбивать. Количество сливок можно определить в процессе взбивания.
Для того, чтобы десерт имел законченный красивый вид, на дно бокала нужно выложить свежие фрукты или немного вишневого варенья. Затем слой мусса. Сверху десерт украсить фруктами и добавить немного хорошего коньяка, чтобы он приобрел незабываемый пикантный вкус.
Напомним, ранее супруга Макаревича поделились рецептом домашнего майонеза, который делают только из натуральных продуктов.
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