Загадавшего загадку с крашенками Андрея Макаревича осчастливили ответом

Музыкант и телеведущий Андрей Макаревич озадачил фолловеров вопросом, как получить крашенки черного цвета, продемонстрировав итоги своих кулинарных экспериментов.

Фото черных крашенок он выложил на своей страничке в соцсетях.

Одна из фолловеров дала правильный ответ, на что отреагировал Макаревич.

Под постом подписчики музыканта выдвигали и шуточные версии.

Андрей Макаревич вместе с супругой Эйнат часто делятся с подписчиками семейными секретами приготовления различных блюд. Перед Новым годом это был рецепт салата «Оливье».

А недавно Эйнат выложила в сеть фото тарелки, на которой лежало нечто, напоминающее обглоданный хвостик. Фолловеры тут же предположили, что Макаревича посадили на строгую диету.

Фото Андрея Макаревича из социальных сетей.

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