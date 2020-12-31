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Рецепт "Оливье": Андрей Макаревич раскрыл свои секреты

8:10 31 декабря 2020
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Андрей Макаревич вместе с супругой Эйнат поделились семейными секретами приготовления салата «Оливье», в который певец рекомендовал положить мясное ассорти — ветчину, вареный язык и колбасу.

Также Эйнат придумала, как сделать максимально полезными овощи в салате — их следует приготовить в пароварке, нарезав кубиками еще в сыром виде.

«Когда они сырые, их можно нарезать маленькими аккуратненькими кубиками», — говорит Эйнат.

По ее словам, ее мама всегда во время приготовления «Оливье» открывала шампанское, ее примеру последовал и Андрей Макаревич, который наполнил бокалы себе и жене.

А вот в майонез пара посоветовала предварительно добавить горчицу, соевый и острый соус.

«Пропорции в данном случае не важны, все решает сам повар», — объяснил Макаревич.

Напомним, накануне экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун предостерегла украинцев от злоупотребления жирными блюдами во время новогоднего застолья.

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