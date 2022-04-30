«Лінива» булочка з листкового тіста та яблук: просто і оригінально (відео)
З листковим тістом можна приготувати і штрудель з куркою, сиром та грибами, і «ліниві» булочки з яблуками.
Як стверджують автори кулінарного каналу «Копилка рецептов», вони випікаються досить швидко — потрібно трохи часу на підготовку та 20 хвилин у духовці.
Складові:
- 500 гр листкового тіста;
- 2 яблука;
- Яйце;
- Цукор;
- Кориця за бажанням.
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Приготування:
- Яблука нарізаємо на кружечки. Видаляємо серцевину.
- Листкове тісто трохи розкочуємо і нарізаємо на смужки.
- Обгортаємо яблука тістом, змащуємо жовтком, посипаємо цукром, і корицею за бажанням.
- Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
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