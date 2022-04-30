«Лінива» булочка з листкового тіста та яблук: просто і оригінально (відео)

З листковим тістом можна приготувати і штрудель з куркою, сиром та грибами, і «ліниві» булочки з яблуками.

Як стверджують автори кулінарного каналу «Копилка рецептов», вони випікаються досить швидко — потрібно трохи часу на підготовку та 20 хвилин у духовці.

Складові: 500 гр листкового тіста;

2 яблука;

Яйце;

Цукор;

Кориця за бажанням.

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Приготування: Яблука нарізаємо на кружечки. Видаляємо серцевину.

Листкове тісто трохи розкочуємо і нарізаємо на смужки.

Обгортаємо яблука тістом, змащуємо жовтком, посипаємо цукром, і корицею за бажанням.

Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

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Фото — скріншот

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