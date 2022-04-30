31.44 / 32.23 32.96 / 33.98
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Лінива» булочка з листкового тіста та яблук: просто і оригінально (відео)

19:06 30 квітня 2022
Яблучні слойки

З листковим тістом можна приготувати і штрудель з куркою, сиром та грибами, і «ліниві» булочки з яблуками.

Як стверджують автори кулінарного каналу «Копилка рецептов», вони випікаються досить швидко — потрібно трохи часу на підготовку та 20 хвилин у духовці.

Складові:

  • 500 гр листкового тіста;
  • 2 яблука;
  • Яйце;
  • Цукор;
  • Кориця за бажанням.

Читайте також: Листкові тарталетки з яблуками: швидко готуються і швидко зникають

Приготування:

  • Яблука нарізаємо на кружечки. Видаляємо серцевину.
  • Листкове тісто трохи розкочуємо і нарізаємо на смужки.
  • Обгортаємо яблука тістом, змащуємо жовтком, посипаємо цукром, і корицею за бажанням.
  • Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Про те, як з листковим тістом можна приготувати пиріг із сосисками, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерка

Достроковий вихід на пенсію та фіксована дата індексації: Зеленський підписав важливий «пенсійний» закон

яєчна шкаралупа

Трохи яєчної шкаралупи — і збиратимете неймовірний урожай овочів: поради городникам

Торт без борошна

Три хвилини в мікрохвильовій печі й ані грама борошна: простий рецепт легкого тортика

Вбитий боєць полку Азов

Рашисти по-звірячому розправилися з полоненим «азовцем» у Маріуполі та вислали фото його матері

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.