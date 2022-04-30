«Наші надії почнуть поступово здійснюватися»: таролог розповіла, що чекає на Україну в травні

У кінці квітня, а саме з 30-го на 1 травня, простежується небезпека руйнувань — глобальна ситуація з фатальними наслідками. Про це застерігає українська таролог Олена Бюн.



«Карти кажуть, що ймовірність цієї трагедії 50/50, вона є в злочинних планах росії, але, можливо, вдасться цього уникнути, — каже Олена Бюн. — Швидше за все, це не ракетний обстріл, не загроза ядерного удару, це намір завдати удару по одній з атомних електростанцій. Також це може бути спроба здійснити певну диверсію для того, щоб відвернути увагу від основних злочинів і отримати якомога більше жертв. Однак, є шанс, що цьому можна буде запобігти.

У травні чітко вимальовується відступ російських військ, а ЗСУ підуть у довгоочікуваний інтенсивний контрнаступ. Будуть звільнюватись населені пункти, зайняті росіянами, підриватимуться плани рф, українська армія матиме явні успіхи. Україна успішно гнатиме агресора туди, звідки він прийшов, одразу в кількох напрямках".



Травень, за словами Бюн, однозначно стане переломним часом у ході війни:



«Це коли різноманітні побоювання будуть відходити на задній план, а до кінця місяця стане однозначно зрозуміло, що Україна повністю відпрацювала свою карму. Тоді ж будуть відбуватися корінні зміни для України в кращу сторону, простежується серйозна допомога від союзників. Мир на «тонкому рівні» поступово переходитиме у мир фізичний, можна буде видихнути та трохи відійти від постійної напруги.

У травні Україна закладатиме фундамент відновлення та відбудови того, що зруйновано. Наші надії стосовно миру почнуть поступово здійснюватися. Друга половина травня буде більш позитивна для всіх, з хорошими подіями. А початок місяця може тримати в напрузі".

Раніше відомий екстрасенс Макс Гордєєв назвав дату закінчення війни, а астропсихолог Валентина Вітрок назвала три варіанти смерті путіна.

352

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter