Червоний питний борщ: незвичайна страва для всієї родини

Українці на війні навчилися готувати навіть сухий борщ (заготівля для його приготування навіть на передовий). Але й червоний питний борщ (у деяких регіонах його називають «польським») може стати ідеальним рішенням як для святкового столу, так і у будні.

Відмінною особливістю такого борщу є те, що його не їдять ложками, а п'ють із кухлів.

Подають страву гарячою, наливши тільки рідку частину, натертий буряк залишається в каструлі.

А перед подачею борщ посипають подрібненою зеленню.

Складові:

буряк 3 шт.

цибуля 1 шт

часник 3−4 зубчики

олія 2 ст. л

борошно 1 ст. л

сметана 200 мл

вода (або бульйон) 3 л

зелень за бажанням

лавровий лист — 2 шт

чорний перець горошком — 3−4 горошини

сіль за смаком

сік лимонний або оцет — 1 ст. л.

Етапи приготування

Цибулю почистити, порізати кубиками і пасерувати на олії. Буряк почистити та потерти на тертці. Додати до цибулі та тушкувати 5−7 хвилин. Покласти в каструлю, залити водою (або бульйоном), посолити, варити до готовності (хвилин 15), додати оцет або лимонний сік.

На сухій сковороді підсмажити борошно, додатидобавляти сметану і ретельно перемішати. Додати до борщу. Покласти подрібнений часник та зелень. Довести до кипіння і одразу вимкнути.

А до такого борщу добре спекти справжні пампушки з часником.

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