Червоний питний борщ: незвичайна страва для всієї родини
Українці на війні навчилися готувати навіть сухий борщ (заготівля для його приготування навіть на передовий). Але й червоний питний борщ (у деяких регіонах його називають «польським») може стати ідеальним рішенням як для святкового столу, так і у будні.
Відмінною особливістю такого борщу є те, що його не їдять ложками, а п'ють із кухлів.
Подають страву гарячою, наливши тільки рідку частину, натертий буряк залишається в каструлі.
А перед подачею борщ посипають подрібненою зеленню.
Складові:
- буряк 3 шт.
- цибуля 1 шт
- часник 3−4 зубчики
- олія 2 ст. л
- борошно 1 ст. л
- сметана 200 мл
- вода (або бульйон) 3 л
- зелень за бажанням
- лавровий лист — 2 шт
- чорний перець горошком — 3−4 горошини
- сіль за смаком
- сік лимонний або оцет — 1 ст. л.
Етапи приготування
Цибулю почистити, порізати кубиками і пасерувати на олії. Буряк почистити та потерти на тертці. Додати до цибулі та тушкувати 5−7 хвилин. Покласти в каструлю, залити водою (або бульйоном), посолити, варити до готовності (хвилин 15), додати оцет або лимонний сік.
На сухій сковороді підсмажити борошно, додатидобавляти сметану і ретельно перемішати. Додати до борщу. Покласти подрібнений часник та зелень. Довести до кипіння і одразу вимкнути.
А до такого борщу добре спекти справжні пампушки з часником.156
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