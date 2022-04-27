Такі котлети зі свинини, можливо, й не назвеш дієтичними, але вони точно значно поживніші та корисніші за смажені.

«Вони також підрум’янені, дуже соковиті, а сир — як додатковий бонус, що робить їхній смак неймовірно спокусливим. Крім того, готувати їх дуже зручно, адже потрібно усе добряче вимішати, сформувати котлети, запанірувати (але можна обійтись і без цього), поставити у духовку й спокійно приготувати гарнір чи салат або ж зайнятись своїми справами, — каже фудблогерка Вікторія Попін. — При бажанні, замість свинини можна використати курятину, але, оскільки вона значно менш жирна, я раджу змолоти до фаршу трішки шкірки. Що б там не казали дієтологи, в ній найбільше смаку, соковитості та колагену. Щодо сиру, то можна брати будь-який. І зверніть увагу, що в фарші немає яйця і це не помилка. Не завжди яйця потрібні».

Для котлет беремо:

600 г фаршу зі свинини

2 цибулини, змолоти на м'ясорубці або натерти на тертці з малими дірочками

150 г улюбленого напівтвердого сиру

2 ч. л. гранульованого часнику

½ ст. л. крохмалю

сіль — до смаку (у мене 10 г)

чорний свіжозмелений перець — до смаку

Крім того, знадобляться панірувальні сухарі для обкачування

Приготування

Духовку розігріти до 190 ᵒС в режимі верхній підігрів з конвекцією, якщо є така можливість. Усі інгредієнти для котлет помістити у глибоку миску й добряче вимісити, мов тісто, або поки фарш почне ставати все збитішим. Сформувати з отриманого фаршу невеликі котлети, одразу ж щедро обкачати кожну в панірувальних сухарях й викласти на деко, застелене пергаментом. Вставити деко з котлетами у розігріту духовку й пекти 20−25 хвилин. Котлети мають підрум’янитись. Дістати котлети з духовки й подавати з улюбленим овочевим гарніром.

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