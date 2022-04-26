31.34 / 32.17 33.61 / 34.72
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Тісто для піци за 10 хвилин: дивовижний смак і економія часу

21:09 26 квітня 2022
тісто для піци

Хоч піца родом з Італії, однак вона вже давно підкорила серця багатьох українців і не тільки. Щоб скуштувати цю смачну страву дехто відвідує піцерії, а хтось готує її вдома. Головним у цій страві є її тісто, тобто корж. Але через брак часу не всі готові братись за його приготування. Кулінар зі Львова Віталій Думінський поділився рецептом приготування супершвидкого і дійсно смачного тіста для піци.

Інгредієнти:

  • Борошно 500 г
  • Вода 250 г
  • Цукор 0,5 ст. л.
  • Сіль 0,5 ст. л.
  • Оливкова олія 20 г
  • Дріжджі 7 г

Приготування:

Потрібно налити в миску теплої води та висипати туди сухі дріжджі. При цьому їх треба постійно помішувати, аби не було грудочок. Після цього додати оливкову олію, цукор, сіль, і все це ретельно перемішати.

Потім всипати у цю масу просіяне борошно. Замісити еластичне тісто, щоб не прилипало до рук. Поділити тісто на три рівні частинки, приблизно 270−280 грамів. Покласти їх у три різні посудини й поставити у тепле місце на 30 хвилин, накривши тканинним рушником.

Читайте також: Піца нашвидкуруч прямо зараз: рецепт «швидкого» сніданку від Алекса та Мілани

Читайте також: Смачна та красива «піца-гармошка»: знаменитий італійський рецепт ситного перекусу

442

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мобілізація до армії

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину»: розвінчуємо найпоширеніші міфи про армію

троянди

Щоб троянди буяли: лайфхаки, завдяки яким кущі радуватимуть вас квітами і не хворітимуть

Оксана Білозір

«Бракує фантазії?»: Оксана Білозір пригрозила судом Олі Поляковій та Тоні Матвієнко

Путін за довгим столом

У путіна точно онкологія: Арестович розповів, чому кремлівський диктатор вибирає довгі столи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.