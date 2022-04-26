Тісто для піци за 10 хвилин: дивовижний смак і економія часу

Хоч піца родом з Італії, однак вона вже давно підкорила серця багатьох українців і не тільки. Щоб скуштувати цю смачну страву дехто відвідує піцерії, а хтось готує її вдома. Головним у цій страві є її тісто, тобто корж. Але через брак часу не всі готові братись за його приготування. Кулінар зі Львова Віталій Думінський поділився рецептом приготування супершвидкого і дійсно смачного тіста для піци.

Інгредієнти: Борошно 500 г

Вода 250 г

Цукор 0,5 ст. л.

Сіль 0,5 ст. л.

Оливкова олія 20 г

Дріжджі 7 г Приготування: Потрібно налити в миску теплої води та висипати туди сухі дріжджі. При цьому їх треба постійно помішувати, аби не було грудочок. Після цього додати оливкову олію, цукор, сіль, і все це ретельно перемішати. Потім всипати у цю масу просіяне борошно. Замісити еластичне тісто, щоб не прилипало до рук. Поділити тісто на три рівні частинки, приблизно 270−280 грамів. Покласти їх у три різні посудини й поставити у тепле місце на 30 хвилин, накривши тканинним рушником.

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