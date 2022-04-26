Три хвилини в мікрохвильовій печі й ані грама борошна: простий рецепт легкого тортика
Любителі десертів, які не хочуть набирати зайві кілограми, можуть приготувати тортики без борошна, наприклад горіховий безглютеновий.
Також можна приготувати бананово-сирний, для якого не потрібне борошно — його рецептом поділилися автори кулінарного ресусу «Прості рецепти» .
Складові:
Для коржа:
- 1 стиглий банан;
- 2 ст. л какао;
- 1 яйце;
- Підсолоджувач за смаком;
- ½ ч. л розпушувача.
Для крему:
- 180 г сиру (без крупинок);
- 1 ст. л натурального йогурту та підсолоджувач за смаком.
Читайте також: Неймовірно ніжний торт «Шоколадний велюр»: найсмачніший подарунок для шокоголиків
Приготування:
- Банан розім'яти виделкою, додати інші інгредієнти та перемішати.
- Перелити тісто у форму, поставити у мікрохвильову піч на 3 — 4 хвилини.
- Для крему просто змішати сир з йогуртом і цукрозамінником.
- Розрізати бісквіт на дві частини.
- Промазати кремом, прикрасити за бажанням, наприклад, горіхами та кокосовою стружкою. Можна залишити на пару годин у холодильнику, щоб торт просочився.
Раніше відома українська кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом желейного торту — легкого та ніжного десерту з ягідним та екзотичним пюре без випічки.
Фото — скріншот236
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter