31.33 / 32.15 33.54 / 34.66
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Три хвилини в мікрохвильовій печі й ані грама борошна: простий рецепт легкого тортика

11:30 26 квітня 2022
Торт без борошна

Любителі десертів, які не хочуть набирати зайві кілограми, можуть приготувати тортики без борошна, наприклад горіховий безглютеновий.

Також можна приготувати бананово-сирний, для якого не потрібне борошно — його рецептом поділилися автори кулінарного ресусу «Прості рецепти» .

Складові:

Для коржа:

  • 1 стиглий банан;
  • 2 ст. л какао;
  • 1 яйце;
  • Підсолоджувач за смаком;
  • ½ ч. л розпушувача.

Для крему:

  • 180 г сиру (без крупинок);
  • 1 ст. л натурального йогурту та підсолоджувач за смаком.

Читайте також: Неймовірно ніжний торт «Шоколадний велюр»: найсмачніший подарунок для шокоголиків

Приготування:

  • Банан розім'яти виделкою, додати інші інгредієнти та перемішати.
  • Перелити тісто у форму, поставити у мікрохвильову піч на 3 — 4 хвилини.
  • Для крему просто змішати сир з йогуртом і цукрозамінником.
  • Розрізати бісквіт на дві частини.
  • Промазати кремом, прикрасити за бажанням, наприклад, горіхами та кокосовою стружкою. Можна залишити на пару годин у холодильнику, щоб торт просочився.

Раніше відома українська кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом желейного торту — легкого та ніжного десерту з ягідним та екзотичним пюре без випічки.

Фото — скріншот

236

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

троянди

Щоб троянди буяли: лайфхаки, завдяки яким кущі радуватимуть вас квітами і не хворітимуть

лілія

Щоб лілії у вашому саду цвіли рясно, слід знати кілька секретів

Собака Тюбік

«Тюбік — мій особистий символ перемоги над рашистами»: неймовірна історія зі щасливим кінцем

удобрення з дріжджів

Маєте дріжджі? Тоді матимете рекордний урожай на городі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.