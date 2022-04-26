Три хвилини в мікрохвильовій печі й ані грама борошна: простий рецепт легкого тортика

Любителі десертів, які не хочуть набирати зайві кілограми, можуть приготувати тортики без борошна, наприклад горіховий безглютеновий.

Також можна приготувати бананово-сирний, для якого не потрібне борошно — його рецептом поділилися автори кулінарного ресусу «Прості рецепти» .

Складові: Для коржа: 1 стиглий банан;

2 ст. л какао;

1 яйце;

Підсолоджувач за смаком;

½ ч. л розпушувача. Для крему: 180 г сиру (без крупинок);

1 ст. л натурального йогурту та підсолоджувач за смаком.

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Приготування: Банан розім'яти виделкою, додати інші інгредієнти та перемішати.

Перелити тісто у форму, поставити у мікрохвильову піч на 3 — 4 хвилини.

Для крему просто змішати сир з йогуртом і цукрозамінником.

Розрізати бісквіт на дві частини.

Промазати кремом, прикрасити за бажанням, наприклад, горіхами та кокосовою стружкою. Можна залишити на пару годин у холодильнику, щоб торт просочився.

Раніше відома українська кулінарка Ліза Глинська поділилася рецептом желейного торту — легкого та ніжного десерту з ягідним та екзотичним пюре без випічки.

Фото — скріншот

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