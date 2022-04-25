Вистачить на весь тиждень: Лілія Цвіт поділилася рецептом «дуже потужного» тортика з маком та яблуками

Популярний фудблогер Лілія Цвіт продовжує ділитися з українцями рецептами «смак», які можна готувати не лише на свята, а й у будь-який будній день.

Один із таких рецептів Лілія привела у себе на youtube-каналі.

«Великий, високий і красивий у розрізі. Тортик (пляцок) виходить вагою під 4 кг, тому його „вистачить“ на всі свята! А ще він дуже смачний! Пісочне тісто добре поєднується з маком, яблуками та лимонним кремом. Спробуйте і переконайтесь у цьому самі», — рекомендує Лілія Цвіт.

Тим більше, що й готувати «смакоту» не дуже складно, адже кілька коржів випікаються разом, причому вже з яблучним прошарком. А для надання йому кольору блогер додала до тушкованих яблук пакетик желе зі смаком ківі.

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