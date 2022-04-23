Холодець у мультиварці: як встигнути приготувати у суботу улюблену страву українців до великоднього ранку

Холодець — традиційна страва на святковому столі. Він готується не дуже складно, але довго.

На щастя, завдяки використанню мультиварки з'явилася можливість спростити цей процес, адже за приготуванням не потрібно спостерігати постійно.

Тому встигнути приготувати холодець зможуть на завтра на ранок зможуть навіть ті, хто, можливо, сумнівався, чи варто це робити взагалі, пише Zahid.net .

Для приготування улюбленої страви українцям знадобляться:

курятина або індичатина 500−600 гр.

яловичина 1 кг

яловичий хвіст 1 шт (або 2 свинячі ніжки)

лавровий лист 2 шт

перець чорний горошком 10−12 шт.

сіль за смаком

цибуля 1 шт

морква 1 шт

часник 5 зубчиків

зелень петрушки, кропу 0,5 пучка (за бажанням).

Етапи приготування

М'ясо добре промити (якщо ви берете ніжки, їх потрібно зачистити).

Скласти у чашу мультиварки.

Додати цибулю та моркву, гілочки зелені, сіль, перець, лавровий лист, пару зубчиків часнику.

Залити водою так, щоб м'ясо було покрито водою на 3 см.

Варити холодець 6−8 годин у програмі «Тушкування».

Процідити бульйон через кілька шарів марлі і дати м'ясу охолонути.

У тарілки або інший посуд для подачі холодця покласти дрібно нарізаний часник і кружечки вареної моркви (за бажанням).

Налити трохи бульйону.

М'ясо відокремити від кісток, розібрати на невеликі шматочки, жир викинути.

Розкласти у посуд для холодця, залити бульйоном.

Поставити у прохолодне місце застигати.

Якщо подаєте блюдо у посуді, то на цьому все. А якщо ви бажаєте викласти холодець на тарілку, форму потрібно на пару хвилин поставити в теплу воду, а потім перевернути.

Автори рецепту запевняють — якщо ви виконаєте всі вказані кроки, напевно, зможете порадувати своїх близьких вранці в неділю — коли вони щасливі та задоволені повернуться розгівлятися після церковної служби!

А раніше «ФАКТИ» докладно розповіли, як приготувати до великоднього столу соковиту свинячу кермо, і як максимально спростити процес випічки Великодня.

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