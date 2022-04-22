«Майже як панеттоне, тільки мороки менше»: рецепт паски на сметані
Ще один рецепт паски для любителів експериментувати. Цього разу на сметані, заварна. За ніжністю вона майже як панеттоне, тільки мороки менше.
- Паска на сметані виходить дуже пухка, гарно підходить і швидко з'їдається. Всі любителі легкої сметанної кислинки оцінювати, — ділитися з «ФАКТАМИ» Вікторія Попін. — Можна пекти її зі сметаною будь-якої жирності, з магазинної чи домашньої. Хоч як на мене, то найкращою вона виходити з домашньої збираної сметані. Саме з липкого тіста виходять найкращі, найнижніші дріжджові вироби. Чи то хліб, чи здобна випічка. Тож наберіться терпіння і не підсипайте муки безпосередньо до тіста. Можна трохи посипати на робочу поверхню при роботі з тістом, але не при замішуванні. Щодо форми, у яких пекти. Можна цю паску пекти у сталевих формах, а можна у паперових. Після діставання зі сталевих ніжна паска у мене дещо осіла, я її швиденько обгорнула в папір, щоб затримати цей процес. При випіканні в паперових формах все простіше і вона не осяде при вистиганні, бо папір утримуватиме боки.
Інгредієнти:
350 грам муки
100 мл молока
15 г свіжих дріжджів (5 г сухих)
3 жовтки
120 г цукру
75 г вершкового масла, м'якого, кімнатної температури
200 грам сметані
150 г сухофруктів та цукатів
Ром, коньяк чи інший міцний алкоголь для заливання сухофруктів
Приготування:
Сухофрукти та цукати залити кип'ятком хвалін на 15, потім воду відцідити і залити до верху вибраним міцним алкоголем. Залишити настоюватися.
Молоко та 40 грамів муки помістити у невеликий сотейник, добре вимішати і поставити на маленький вогонь. Довести до кипіння і варити до загустіння. Зняти з вогню та остудити. Сметану, дріжджі та половину цукру помістити у глибоку миску чи чашу планетарного міксера та вимішати до повного розчинення дріжджів. Додати решту муки, цукру, жовтки та заварену з молоком муку. Добре вимісити тісто (увага, воно липке і так має бути), Місіті 8−10 хвилин руками або ж 4−5 хвилин у планетарному міксері на середніх обертах. Продовжуючи вимішувати тісто додати частинами м'яку олію, вмішуючи його в тісто.
Миску з тістом накрити кришкою або злегка вологим кухонним рушником і залишити тісто ферментувати, доки не виросте вдвічі, приблизно на 1,5 години. Далі тісто обім'яти, сухофрукти з цукатами відцідити і додати до тіста, добре вимісити всі разом і викласти тісто на присипану мукою робочу поверхню.
Розділити тісто на 2 частини, відповідно до розміру форм. Паперові форми нічим не змащувати, а сталеві змастити тонкою кулею вершкового масла і посипати мукою. Залишити форми з тістом для підростання, прикривши їх злегка вологим рушником, тісто повинно підійти доверху.
За пів години до випікання духовку розігріти до 170 °C з конвекцією та нижнім підігрівом. Змастити поверхню пасок яйцем і поставити до розігрітої духовки. Пекти, доки зубочистка встромлена всередину, виходитиме сухою, а паски підрум'янятимуться. Дістати паски з духовки і залишити як є на 5 хвилин. Далі обережно дістати паски з форм і залишити до повного вистигання. Покрити шкірну паску вибраною глазур'ю і прикрасити на власний розсуд.
— Чим ви прикрашаєте паску?
- Раджу приготувати масляну глазур. Досить проста глазур, яка трохи м'якша ніж звичайна сахарна, вона й після вистигання залишається не твердою, хоч і не липне до всього. Смачна та дуже проста альтернатива білковій глазурі.
1 повна склянка сахарної пудри, кімнатної температури
2 ст. кропу
50 г вершкового масла кімнатної температури
1 ч. л. лимонного соку
1 ч. л. улюбленого екстракту чи кілька крапель есенції
У невелику глибоку миску помістити цукрову пудру. Додати окріп та екстракт. Розтерти за допомогою винчика до гладкості. Додати сливкову олію, продовжуючи розтирати, до однорідності. Якщо в кухні прохолодно, то складові можуть не розтиратись до однорідності. Тоді слід поставити миску з глазур'ю на кілька хвилин на водяну баню, постійно розтираючи масляну глазур винчиком. Якщо глазур буде здаватися надто рідкою, можна додати трохи більше цукрової пудрі. Якщо ж дуже густою, тоді додати трохи лимонного соку або кип'ятку. Зразу полити вистиглу випічку масляною глазур'ю.
Раніше ми пропонували рецепт легкої паски без дріжджів, що готується за лічені хвилини.164
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