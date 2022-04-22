«Майже як панеттоне, тільки мороки менше»: рецепт паски на сметані

Ще один рецепт паски для любителів експериментувати. Цього разу на сметані, заварна. За ніжністю вона майже як панеттоне, тільки мороки менше.

- Паска на сметані виходить дуже пухка, гарно підходить і швидко з'їдається. Всі любителі легкої сметанної кислинки оцінювати, — ділитися з «ФАКТАМИ» Вікторія Попін. — Можна пекти її зі сметаною будь-якої жирності, з магазинної чи домашньої. Хоч як на мене, то найкращою вона виходити з домашньої збираної сметані. Саме з липкого тіста виходять найкращі, найнижніші дріжджові вироби. Чи то хліб, чи здобна випічка. Тож наберіться терпіння і не підсипайте муки безпосередньо до тіста. Можна трохи посипати на робочу поверхню при роботі з тістом, але не при замішуванні. Щодо форми, у яких пекти. Можна цю паску пекти у сталевих формах, а можна у паперових. Після діставання зі сталевих ніжна паска у мене дещо осіла, я її швиденько обгорнула в папір, щоб затримати цей процес. При випіканні в паперових формах все простіше і вона не осяде при вистиганні, бо папір утримуватиме боки.

Інгредієнти:

350 грам муки

100 мл молока

15 г свіжих дріжджів (5 г сухих)

3 жовтки

120 г цукру

75 г вершкового масла, м'якого, кімнатної температури

200 грам сметані

150 г сухофруктів та цукатів

Ром, коньяк чи інший міцний алкоголь для заливання сухофруктів

Приготування:

Сухофрукти та цукати залити кип'ятком хвалін на 15, потім воду відцідити і залити до верху вибраним міцним алкоголем. Залишити настоюватися.

Молоко та 40 грамів муки помістити у невеликий сотейник, добре вимішати і поставити на маленький вогонь. Довести до кипіння і варити до загустіння. Зняти з вогню та остудити. Сметану, дріжджі та половину цукру помістити у глибоку миску чи чашу планетарного міксера та вимішати до повного розчинення дріжджів. Додати решту муки, цукру, жовтки та заварену з молоком муку. Добре вимісити тісто (увага, воно липке і так має бути), Місіті 8−10 хвилин руками або ж 4−5 хвилин у планетарному міксері на середніх обертах. Продовжуючи вимішувати тісто додати частинами м'яку олію, вмішуючи його в тісто.

Миску з тістом накрити кришкою або злегка вологим кухонним рушником і залишити тісто ферментувати, доки не виросте вдвічі, приблизно на 1,5 години. Далі тісто обім'яти, сухофрукти з цукатами відцідити і додати до тіста, добре вимісити всі разом і викласти тісто на присипану мукою робочу поверхню.

Розділити тісто на 2 частини, відповідно до розміру форм. Паперові форми нічим не змащувати, а сталеві змастити тонкою кулею вершкового масла і посипати мукою. Залишити форми з тістом для підростання, прикривши їх злегка вологим рушником, тісто повинно підійти доверху.

За пів години до випікання духовку розігріти до 170 °C з конвекцією та нижнім підігрівом. Змастити поверхню пасок яйцем і поставити до розігрітої духовки. Пекти, доки зубочистка встромлена всередину, виходитиме сухою, а паски підрум'янятимуться. Дістати паски з духовки і залишити як є на 5 хвилин. Далі обережно дістати паски з форм і залишити до повного вистигання. Покрити шкірну паску вибраною глазур'ю і прикрасити на власний розсуд.

— Чим ви прикрашаєте паску?

- Раджу приготувати масляну глазур. Досить проста глазур, яка трохи м'якша ніж звичайна сахарна, вона й після вистигання залишається не твердою, хоч і не липне до всього. Смачна та дуже проста альтернатива білковій глазурі.

1 повна склянка сахарної пудри, кімнатної температури

2 ст. кропу

50 г вершкового масла кімнатної температури

1 ч. л. лимонного соку

1 ч. л. улюбленого екстракту чи кілька крапель есенції

У невелику глибоку миску помістити цукрову пудру. Додати окріп та екстракт. Розтерти за допомогою винчика до гладкості. Додати сливкову олію, продовжуючи розтирати, до однорідності. Якщо в кухні прохолодно, то складові можуть не розтиратись до однорідності. Тоді слід поставити миску з глазур'ю на кілька хвилин на водяну баню, постійно розтираючи масляну глазур винчиком. Якщо глазур буде здаватися надто рідкою, можна додати трохи більше цукрової пудрі. Якщо ж дуже густою, тоді додати трохи лимонного соку або кип'ятку. Зразу полити вистиглу випічку масляною глазур'ю.

Раніше ми пропонували рецепт легкої паски без дріжджів, що готується за лічені хвилини.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter