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Паска без дріжджів для тих, хто тримає себе у формі

12:05 22 квітня 2022
Паска без дріжджів

Сьогодні страсна п'ятниця, проте приготування до свята тривають. Дієтолог Ілона Базюкевич знайшла вихід для тих, хто навіть на Великдень не готовий відмовитись від правильного харчування і радить приготувати паску, яка і смачна, і не зашкодить фігурі.

На 2 паски середнього розміру візьміть:

350 г борошна
3 яйця
100−150г цукру
250мл молока
80 г вершкового масла
5 ч.л. розпушувача
1 пакетик ваніліну
Родзинки, інші сухофрукти за бажанням

Приготування:

Відділяємо білки від жовтків і збиваємо їх з цукром міксером.

М'яке вершкове масло перетираємо міксером з борошном. До цього додаємо жовтки з цукром, ваніль, розпушувач, змішуємо міксером.

Додаємо молоко (і сухофрукти за бажанням) і замішуємо тісто до однорідної маси (тісто повинно вийти рідке). Збиваємо білки, вводимо в тісто і знову замішуємо.

Викладаємо у форми і випікаємо. Смачної паски!

Раніше ми пропонували рецепт паски без дріжджів з сиром, яка готується легко і швидко.

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