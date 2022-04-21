Паска з віденського тіста: дивовижний рецепт смачної святкової випічки

Сьогодні у продажу великий вибір великодньої випічки, але домашня паска все ж таки поза конкуренцією. Особливо смачною виходить вона із віденського тіста.

Секретами приготування такої паски поділилася відомий кулінар Елла Іванова .

- Рецепт віденського тіста завжди користується у господинь популярністю, тому що паска з нього виходить надзвичайно смачною , — каже Елла Іванова.

Складові:

Для опари треба взяти:

4 яйця

200 г цукру

300 г молока

35 г пресованих дріжджів

200 г вершкового масла

Для тіста:

1 кг борошна

0.5 чайної ложки солі

10 г ванільного цукру

100 г цукатів

цедра лимона та апельсина

сік апельсину

У мисці збиваємо яйця та цукор до його розчинення та збільшення маси. Додаємо тепле молоко, у якому попередньо треба розвести дріжджі. Потім — розтоплене масло. Перемішуємо, залишаємо при кімнатній температурі на 8−10 годин. Можна на ніч.

Приготуємо цукати: їх треба залити апельсиновим соком і дати настоятися.

Наступного дня в опару просіюємо борошно. Додаємо сіль та ванільний цукор. Добре вимішуємо тісто, додаємо до нього цукати і ще раз місимо. Залишаємо тісто відпочити на 30−40 хвилин. Після цього розкладаємо по формах, які треба змастити олією або застелити пергаментом, якщо у вас не спеціальні паперові форми. Їх треба заповнити тістом на 1/3. Залишаємо у теплому місці на 1,5−2 години, щоб тісто підросло. А потім випікаємо за температури 170−180 до готовності.

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