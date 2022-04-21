Апельсинова сирна паска: смачний рецепт від кондитера Вікторії Назаренко
До світлого свята Великодня залишаються лічені дні. І якщо у вас є можливість спекти паску, вже сьогодні варто підібрати рецепт. Адже треба заздалегідь придбати продукти.
Рецептом апельсинової сирної паски з «ФАКТАМИ» поділилася київський кондитер Вікторія Назаренко.
— Апельсинова паска дуже смачна та ароматна, — каже Вікторія Назаренко. — Випекти її можна попередньо і, упакувавши після остигання в пакет, зберігати близько тижня при кімнатній температурі. При цьому важливо уникати прямих сонячних променів.
Апельсинова сирна паска
З розрахунку на три невеликі пасочки діаметром 10 см візьміть такі продукти.
Опара:
- 20 г свіжих дріжджів (7 г сухих)
- 120 г молока
- 25 г цукру
- 20 г борошна
Тісто:
- 1/3 ч. л. солі
- 3 яйця
- 140 г цукру
- 250 г сиру (9%)
- 0,5 упаковки ванільного цукру
- 50 г розтопленого вершкового масла
- 320 г борошна
- цедра 1−2 апельсинів
- курага (на смак), близько 100 г
- сік 1 апельсина (для замочування кураги) ⠀
Глазур:
- 150 г цукрової пудри
- 20−25 г апельсинового соку (це сік половини одного невеликого апельсина)
- цедра 1−2 апельсина
Приготування:
1. Замочити курагу в апельсиновому соку на кілька годин, злити сік, віджати курагу і нарізати кубиками. Можна взяти будь-які сухофрукти, але не більше ніж 100 г.
2. Змішати опару, в молоко тепле (до 30 градусів) додати всі інгредієнти для опари, залишити в теплому місці (до 35−40 градусів) на 15 хвилин, накривши плівкою. Вона має підійти.
3. Сир перетерти через сито або пробити блендером. Масло розтопити.
4. Збити яйця з цукром та ванільним цукром.
5. В опару додати сіль, сир, цедру двох апельсинів, розмішати.
6. Додати яйця і розмішати, додати охолоджене розтоплене масло.
7. Взяти 2 ст. л. борошна від загальної маси та змішати з курагою.
8. Просіяти борошно та додати частинами. Замісити лопаткою липке тісто. Накрити рушником. Залишити на годину у теплі.
9. Додати до тіста курагу. Перемішати. Тісто буде липким.
10. Заповнити форми наполовину тістом. Залишити для вистоювання на 35 хв. у теплому місці.
11. Випікаємо в режимі «Конвекція» при 180 градусах 10 хвилин, потім на 165 град. 30−40 хвилин, перевіряємо шпажкою готовність.
І смачного!
— Які лайфхаки порадите, щоб паска вийшла ідеальною?
— Різко паску з духовки діставати не варто, залиште на якийсь час у відкритій духовці. Важливо готувати випічку в хорошому настрої і точно виконувати інструкції.
— Як краще декорувати паску?
— Охололі паски прикрашаємо глазур'ю. Цедру, пудру та сік потрібно розтерти віночком. Регулюйте густоту соком або пудрою, щоб глазур не була дуже рідкою. Прикрашаємо апельсиновими цукатами.
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Фото з альбому Вікторії Назаренко ⠀224
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