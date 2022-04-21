Апельсинова сирна паска: смачний рецепт від кондитера Вікторії Назаренко

До світлого свята Великодня залишаються лічені дні. І якщо у вас є можливість спекти паску, вже сьогодні варто підібрати рецепт. Адже треба заздалегідь придбати продукти.

Рецептом апельсинової сирної паски з «ФАКТАМИ» поділилася київський кондитер Вікторія Назаренко.

— Апельсинова паска дуже смачна та ароматна, — каже Вікторія Назаренко. — Випекти її можна попередньо і, упакувавши після остигання в пакет, зберігати близько тижня при кімнатній температурі. При цьому важливо уникати прямих сонячних променів.

Апельсинова сирна паска З розрахунку на три невеликі пасочки діаметром 10 см візьміть такі продукти. Опара: 20 г свіжих дріжджів (7 г сухих)

120 г молока

25 г цукру

20 г борошна Тісто: 1/3 ч. л. солі

3 яйця

140 г цукру

250 г сиру (9%)

0,5 упаковки ванільного цукру

50 г розтопленого вершкового масла

320 г борошна

цедра 1−2 апельсинів

курага (на смак), близько 100 г

сік 1 апельсина (для замочування кураги) ⠀ Глазур: 150 г цукрової пудри

20−25 г апельсинового соку (це сік половини одного невеликого апельсина)

цедра 1−2 апельсина Приготування: 1. Замочити курагу в апельсиновому соку на кілька годин, злити сік, віджати курагу і нарізати кубиками. Можна взяти будь-які сухофрукти, але не більше ніж 100 г. 2. Змішати опару, в молоко тепле (до 30 градусів) додати всі інгредієнти для опари, залишити в теплому місці (до 35−40 градусів) на 15 хвилин, накривши плівкою. Вона має підійти. 3. Сир перетерти через сито або пробити блендером. Масло розтопити. 4. Збити яйця з цукром та ванільним цукром. 5. В опару додати сіль, сир, цедру двох апельсинів, розмішати. 6. Додати яйця і розмішати, додати охолоджене розтоплене масло. 7. Взяти 2 ст. л. борошна від загальної маси та змішати з курагою. 8. Просіяти борошно та додати частинами. Замісити лопаткою липке тісто. Накрити рушником. Залишити на годину у теплі. 9. Додати до тіста курагу. Перемішати. Тісто буде липким. 10. Заповнити форми наполовину тістом. Залишити для вистоювання на 35 хв. у теплому місці. 11. Випікаємо в режимі «Конвекція» при 180 градусах 10 хвилин, потім на 165 град. 30−40 хвилин, перевіряємо шпажкою готовність. І смачного!

— Які лайфхаки порадите, щоб паска вийшла ідеальною?

— Різко паску з духовки діставати не варто, залиште на якийсь час у відкритій духовці. Важливо готувати випічку в хорошому настрої і точно виконувати інструкції.

— Як краще декорувати паску?

— Охололі паски прикрашаємо глазур'ю. Цедру, пудру та сік потрібно розтерти віночком. Регулюйте густоту соком або пудрою, щоб глазур не була дуже рідкою. Прикрашаємо апельсиновими цукатами.

Фото з альбому Вікторії Назаренко ⠀

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