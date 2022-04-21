30.97 / 31.98 33.39 / 34.73
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Апельсинова сирна паска: смачний рецепт від кондитера Вікторії Назаренко

21:40 21 квітня 2022
Апельсинова паска

До світлого свята Великодня залишаються лічені дні. І якщо у вас є можливість спекти паску, вже сьогодні варто підібрати рецепт. Адже треба заздалегідь придбати продукти.

Рецептом апельсинової сирної паски з «ФАКТАМИ» поділилася київський кондитер Вікторія Назаренко.

— Апельсинова паска дуже смачна та ароматна, — каже Вікторія Назаренко. — Випекти її можна попередньо і, упакувавши після остигання в пакет, зберігати близько тижня при кімнатній температурі. При цьому важливо уникати прямих сонячних променів.

Апельсинова сирна паска

З розрахунку на три невеликі пасочки діаметром 10 см візьміть такі продукти.

Опара:

  • 20 г свіжих дріжджів (7 г сухих)
  • 120 г молока
  • 25 г цукру
  • 20 г борошна

Тісто:

  • 1/3 ч. л. солі
  • 3 яйця
  • 140 г цукру
  • 250 г сиру (9%)
  • 0,5 упаковки ванільного цукру
  • 50 г розтопленого вершкового масла
  • 320 г борошна
  • цедра 1−2 апельсинів
  • курага (на смак), близько 100 г
  • сік 1 апельсина (для замочування кураги) ⠀

Глазур:

  • 150 г цукрової пудри
  • 20−25 г апельсинового соку (це сік половини одного невеликого апельсина)
  • цедра 1−2 апельсина

Приготування:

1. Замочити курагу в апельсиновому соку на кілька годин, злити сік, віджати курагу і нарізати кубиками. Можна взяти будь-які сухофрукти, але не більше ніж 100 г.

2. Змішати опару, в молоко тепле (до 30 градусів) додати всі інгредієнти для опари, залишити в теплому місці (до 35−40 градусів) на 15 хвилин, накривши плівкою. Вона має підійти.

3. Сир перетерти через сито або пробити блендером. Масло розтопити.

4. Збити яйця з цукром та ванільним цукром.

5. В опару додати сіль, сир, цедру двох апельсинів, розмішати.

6. Додати яйця і розмішати, додати охолоджене розтоплене масло.

7. Взяти 2 ст. л. борошна від загальної маси та змішати з курагою.

8. Просіяти борошно та додати частинами. Замісити лопаткою липке тісто. Накрити рушником. Залишити на годину у теплі.

9. Додати до тіста курагу. Перемішати. Тісто буде липким.

10. Заповнити форми наполовину тістом. Залишити для вистоювання на 35 хв. у теплому місці.

11. Випікаємо в режимі «Конвекція» при 180 градусах 10 хвилин, потім на 165 град. 30−40 хвилин, перевіряємо шпажкою готовність.

І смачного!

— Які лайфхаки порадите, щоб паска вийшла ідеальною?

— Різко паску з духовки діставати не варто, залиште на якийсь час у відкритій духовці. Важливо готувати випічку в хорошому настрої і точно виконувати інструкції.

— Як краще декорувати паску?

— Охололі паски прикрашаємо глазур'ю. Цедру, пудру та сік потрібно розтерти віночком. Регулюйте густоту соком або пудрою, щоб глазур не була дуже рідкою. Прикрашаємо апельсиновими цукатами.

Читайте також: «Щоб великодні яйця блищали, після фарбування змастіть їх олією», — кулінарка Елла Іванова

Фото з альбому Вікторії Назаренко

224

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Лукашенко

«Вони багато чим ризикують»: Лукашенко заявив про проведення своєї «спецоперації» в Україні

Зруйнований будинок

У Харкові під завалами знайшли тіла 112 загиблих

Бананове добриво

Бананове добриво стане фаворитом у вашому саду та на городі: як зробити та користуватися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.