Сметанне печиво «Великоднє» стане окрасою столу

Наближається Великдень. Справжньою окрасою святкового столу може стати сметанне печиво «Великоднє». Воно таке смачне, що діти не зможуть відірватись від нього. На відміну від звичного пісочного печива цей десерт, приготований на сметані, виходить ніжнішим і м'якішим, а готується так само просто.

Інгредієнти:

для печива:

2,5−3 склянки борошна,

2 яйця,

200 мл сметани,

100 г вершкового масла,

1 склянка цукру,

10 г ванільного цукру,

1 ч. ложка розпушувача,

щіпка солі,

для кольорової глазурі:

1 яєчний білок,

1 склянка цукрової пудри,

1 ч. ложка лимонного соку,

по 2−4 краплі харчового барвника.

Спосіб приготування:

М'яке вершкове масло з'єднайте із цукром і ванільним цукром і збийте вінчиком. Потім, не припиняючи помішувати, по одному додайте обидва яйця, сметану і знову гарненько перемішайте. Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть м'яке, трохи липке тісто. Загорніть його в харчову плівку і покладіть в холодильник на 3 години.

Посипайте стіл борошном і розкачайте на ньому охолоджене тісто для сметанного печива у пласт завтовшки приблизно 8−10 мм. Якщо тісто буде тонше, то печиво вийде твердим. За допомогою формочок виріжте з тіста пташок, зайчиків, квіточки тощо. Викладіть сметанне печиво на застелене пергаментом і змащене маслом деко і відправляйте у розігріту до 180 °C духовку. Сметанне печиво буде готове через 15 хвилин.

Приготуйте кольорову глазур. Для цього акуратно відділіть білок від жовтка. Збийте білок міксером на низькій швидкості до однорідного стану. Потім додайте просіяну цукрову пудру і гарненько перемішайте. Додайте у білкову масу лимонний сік і збийте білок на високій швидкості міксера до утворення щільних піків.

Щоб отримати різнобарвну глазур, помістіть айсинг у різні мисочки і в кожну додайте харчовий барвник. Перемішайте, наповніть глазур'ю кулінарні мішки і можете прикрашати сметанне печиво великодніми картинками.

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