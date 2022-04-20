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Рецепт з довоєнних часів: велекодній панеттоне з шоколадом від Ектора Хіменеса-Браво

19:17 20 квітня 2022
Панеттоне

Закінчується тиждень, який передує великому святу — Великодню. Це час, коли господині печуть паски, які можуть бути і сирними, і шоколадними, і справжніми гуцульськими.

Свій внесок у процес підготовки до свята зробив і суддя «МайстерШефа» Ектор Хіменес-Браво, який запропонував найлегший рецепт м'якого та смачного панеттоне із шоколадом. Такий панеттоне кулінар готував до війни.

Складові:

Для тіста:

  • 500 гр борошна,
  • 80 гр цукру,
  • 250 гр масла шматочками,
  • 2 яйця,
  • 22 гр свіжих дріжджів,
  • Ваніль,
  • 120 мл теплої води.

Приготування:

  • Інгредієнти помістити у чашу блендера з насадкою гак, вимішувати рівно 10 хвилин. Або вимісити тісто руками.
  • Додати 140 гр шоколаду молочного шматочками та 100 гр рубаного смаженого фундука або інших горіхів. Вимішувати 2 хвилини
  • Накрити вологим рушником і дати постояти 1 годину 40 хв при кімнатній температурі.
  • Розподілити по формам. Дати підійти ще 1,5−2 години.
  • Посипати додатково шоколадом та горіхами і залити «скоринкою».

Для скоринки:

  • 40 гр фундучного або мигдального борошна,
  • 65 гр цукру,
  • 1 білок,
  • 10 гр кукурудзяного крохмалю.

Перемішати інгредієнти віночком.

Можна просто зробити меренгу або посипати цукровою пудрою.

Духовку розігріти до 200С.

Поставить панеттоне на 10 хв і знизити температуру до 180С.

Випікати ще 30 хв (великі) або 20 хв (маленькі).

Ексклюзивний матеріал «Пристрасний тиждень: заборони та традиції останніх днів перед Великоднем» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Ектора Хіменеса-Браво

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