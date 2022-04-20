Рецепт з довоєнних часів: велекодній панеттоне з шоколадом від Ектора Хіменеса-Браво
Закінчується тиждень, який передує великому святу — Великодню. Це час, коли господині печуть паски, які можуть бути і сирними, і шоколадними, і справжніми гуцульськими.
Свій внесок у процес підготовки до свята зробив і суддя «МайстерШефа» Ектор Хіменес-Браво, який запропонував найлегший рецепт м'якого та смачного панеттоне із шоколадом. Такий панеттоне кулінар готував до війни.
Складові:
Для тіста:
- 500 гр борошна,
- 80 гр цукру,
- 250 гр масла шматочками,
- 2 яйця,
- 22 гр свіжих дріжджів,
- Ваніль,
- 120 мл теплої води.
Приготування:
- Інгредієнти помістити у чашу блендера з насадкою гак, вимішувати рівно 10 хвилин. Або вимісити тісто руками.
- Додати 140 гр шоколаду молочного шматочками та 100 гр рубаного смаженого фундука або інших горіхів. Вимішувати 2 хвилини
- Накрити вологим рушником і дати постояти 1 годину 40 хв при кімнатній температурі.
- Розподілити по формам. Дати підійти ще 1,5−2 години.
- Посипати додатково шоколадом та горіхами і залити «скоринкою».
Для скоринки:
- 40 гр фундучного або мигдального борошна,
- 65 гр цукру,
- 1 білок,
- 10 гр кукурудзяного крохмалю.
Перемішати інгредієнти віночком.
Можна просто зробити меренгу або посипати цукровою пудрою.
Духовку розігріти до 200С.
Поставить панеттоне на 10 хв і знизити температуру до 180С.
Випікати ще 30 хв (великі) або 20 хв (маленькі).
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Фото Ектора Хіменеса-Браво115
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