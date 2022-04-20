Рецепт з довоєнних часів: велекодній панеттоне з шоколадом від Ектора Хіменеса-Браво

Закінчується тиждень, який передує великому святу — Великодню. Це час, коли господині печуть паски, які можуть бути і сирними, і шоколадними, і справжніми гуцульськими.

Свій внесок у процес підготовки до свята зробив і суддя «МайстерШефа» Ектор Хіменес-Браво, який запропонував найлегший рецепт м'якого та смачного панеттоне із шоколадом. Такий панеттоне кулінар готував до війни.

Складові: Для тіста: 500 гр борошна,

80 гр цукру,

250 гр масла шматочками,

2 яйця,

22 гр свіжих дріжджів,

Ваніль,

120 мл теплої води.

Приготування: Інгредієнти помістити у чашу блендера з насадкою гак, вимішувати рівно 10 хвилин. Або вимісити тісто руками.

Додати 140 гр шоколаду молочного шматочками та 100 гр рубаного смаженого фундука або інших горіхів. Вимішувати 2 хвилини

Накрити вологим рушником і дати постояти 1 годину 40 хв при кімнатній температурі.

Розподілити по формам. Дати підійти ще 1,5−2 години.

Посипати додатково шоколадом та горіхами і залити «скоринкою».

Для скоринки: 40 гр фундучного або мигдального борошна,

65 гр цукру,

1 білок,

10 гр кукурудзяного крохмалю. Перемішати інгредієнти віночком. Можна просто зробити меренгу або посипати цукровою пудрою. Духовку розігріти до 200С. Поставить панеттоне на 10 хв і знизити температуру до 180С. Випікати ще 30 хв (великі) або 20 хв (маленькі).

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Фото Ектора Хіменеса-Браво

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