Галушки з куркою та грибами в горщиках: смачна та ситна вечеря

Смакувати готові галушки можна як самостійну страву, як гарнір чи замість хліба, а також у складі борщу або супу. Вони надзвичайно апетитні та ситні, адже, окрім грибів чи м’яса, їх заправляють ще й сметанкою, а зверху посипають тертим сиром і зеленню. Секретом приготування поділився кулінар зі Львова Віталій Думінський.

Інгредієнти:

Борошно — 3,5 склянки

Шампіньйони — 300 г

Куряча грудка — 400 г

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Кефір — 0,5 л

Яйця — 2 шт.

Сода — 1 ч. л.

Сметана — 180 г

Вершкове масло — 30 г

Сіль, перець — за смаком

Приготування:

У глибоку посудину наливаємо кефір, додаємо соду, яйця та сіль. Перемішуємо вінчиком. Просіюємо борошно та додаємо до кефіру невеличкими порціями для уникнення грудочок.

Викладаємо тісто на присипаний борошном стіл та вимішуємо, додаючи необхідну кількість борошна. Тісто має вийти еластичним, але не надто тугим. Готове тісто перекладаємо в миску, накриваємо рушником та даємо йому відпочити. Цибулю нарізаємо кільцями та обсмажуємо до золотистого кольору. Гриби нарізаємо невеличкими шматками. Курячу грудку нарізаємо маленькими шматочками та додаємо до цибулі разом із шампіньйонами. Солимо, перчимо та смажимо до готовності. Із тіста скачуємо товсті ковбаски, нарізаємо порційними шматочками. Відварюємо шматочки тіста у підсоленому окропі, доки вони не піднімуться на поверхню води. Виймаємо, даємо стекти рідині. Перекладаємо галушки в горщики, зверху викладаємо гриби та м’ясо. Додаємо вершкове масло, сметану та столову ложку води. Розігріваємо духовку до 200 °C та запікаємо галушки протягом 20 хвилин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати коропа у сметанному соусі, запеченого з картоплею у духовці.

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