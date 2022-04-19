Пончики з трьох інгредієнтів — простий рецепт смаколиків до чаю
Ароматні та пишні пончики легко приготувати вдома. До вашої уваги простий рецепт солодкого десерту від кулінарки Антоніни Паламарчук.
Для приготування:
380 г згущеного молока
2 яйця
450 г борошна
1 ч. л. розпушувача
щіпка солі
0,7 л соняшникової олії
цукрова пудра для посипання
В мисці з'єднуємо яйця і трохи солі, збиваємо до однорідності, додаємо згущене молоко, перемішуємо до об'єднання. В борошно додаємо розпушувач, потім його просіюємо в яєчну масу, замішуємо тісто. Його не потрібно довго вимішувати, головне, щоб об'єднались інгредієнти. Якщо після додавання тієї кількості борошна, що вказана в рецепті, тісто липне, додайте не більше 20−30 г. Головне, щоб не забили тісто зайвим борошном.
Замотуємо у плівку та кладемо в холодильник на 20 хвилин.
Далі з тіста катаємо кульки за розміром не більше від перепелиного яйця (щоб гарно просмажувалися та не були сирими). Розігріваємо в каструльці соняшникову олію рафіновану (олія має бути добре нагрітою). Обжарюємо пончики на середньому вогні до золотистого кольору (обжарюйте не на великому вогні, щоб пончики просмажилися гарно в середині й не були сирими).
Викладаємо на тацю, застелену паперовими рушниками, щоб ввібрали зайвий жир. Коли пончики охолонуть, зверху посипаємо цукровою пудрою.
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