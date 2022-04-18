Ідеальна випічка до Великодня: як приготувати вдома вінок-плетінку
Українська фудблогерка Христина Хрін, яка раніше поділилася рецептом мармурового кексу з простих інгредієнтів, напередодні Великодня порадила черговий рецепт святкової випічки. Цього разу це вінок-плетінка. Тісто тут ніжне і пухке, а начинка додає свою «родзинку».
Складові:
- борошно пшеничне 500 г
- тепле молоко 250 мл
- цукор 70 г
- 1 яйце
- сухі дріжджі -10 г
- м'яке вершкове масло 50 г
- сіль, ванільний цукор за смаком
- цедра апельсина 1,5 ч. л
- сік апельсина 30 мл
- рослинна олія 20 мл
Начинка:
- масло вершкове м'яке 60 г
- цукор 50 г
- кориця 1,5 ч. л
- мелений мигдаль 70 г
Випікаємо вінок-плетінку при температурі 160 градусів 45 хвилин.
Покроковий рецепт можна переглянути тут.
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