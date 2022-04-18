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Ідеальна випічка до Великодня: як приготувати вдома вінок-плетінку

12:05 18 квітня 2022
плетінка

Українська фудблогерка Христина Хрін, яка раніше поділилася рецептом мармурового кексу з простих інгредієнтів, напередодні Великодня порадила черговий рецепт святкової випічки. Цього разу це вінок-плетінка. Тісто тут ніжне і пухке, а начинка додає свою «родзинку».

Складові:

  • борошно пшеничне 500 г
  • тепле молоко 250 мл
  • цукор 70 г
  • 1 яйце
  • сухі дріжджі -10 г
  • м'яке вершкове масло 50 г
  • сіль, ванільний цукор за смаком
  • цедра апельсина 1,5 ч. л
  • сік апельсина 30 мл
  • рослинна олія 20 мл

Начинка:

  • масло вершкове м'яке 60 г
  • цукор 50 г
  • кориця 1,5 ч. л
  • мелений мигдаль 70 г

Випікаємо вінок-плетінку при температурі 160 градусів 45 хвилин.

Покроковий рецепт можна переглянути тут.

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