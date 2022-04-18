Ідеальна випічка до Великодня: як приготувати вдома вінок-плетінку

Українська фудблогерка Христина Хрін, яка раніше поділилася рецептом мармурового кексу з простих інгредієнтів, напередодні Великодня порадила черговий рецепт святкової випічки. Цього разу це вінок-плетінка. Тісто тут ніжне і пухке, а начинка додає свою «родзинку».

Складові:

борошно пшеничне 500 г

тепле молоко 250 мл

цукор 70 г

1 яйце

сухі дріжджі -10 г

м'яке вершкове масло 50 г

сіль, ванільний цукор за смаком

цедра апельсина 1,5 ч. л

сік апельсина 30 мл

рослинна олія 20 мл

Начинка:

масло вершкове м'яке 60 г

цукор 50 г

кориця 1,5 ч. л

мелений мигдаль 70 г

Випікаємо вінок-плетінку при температурі 160 градусів 45 хвилин.

Покроковий рецепт можна переглянути тут.

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