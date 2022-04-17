Справжні пампушки з часником для захисників України: простий рецепт від Оксани Матвєєвої
Українські пампушки, на відміну від російських «пишек», зазвичай випікаються, а не смажаться, і подаються до борщу, переважно з часником.
Про те, як правильно готуються пампушки, розповіла фудблогер Оксана Матвєєва, яка раніше поділилася рецептом смачних «армійських» котлет.
«М'які, ароматні, дуже смачні пампушки — ідеальний тандем до нашого червоного борщика! Рецепт дуже вдалий і простий — тому підійде для приготування їжі нашим захисникам на передовій», — пише вона.
Рецепт:
Свіжі дріжджі — 50 гр
Вода — 125 мл
Молоко — 125 мл
Цукор — 2 чайні ложки
Яйця — 2 шт
Масло вершкове — 50 гр
Сіль — 1,5 чайні ложки
Борошно — 450−500 гр.
Часникова заправка:
Часник — 8−10 зубчиків
Кріп — пучок
Олія рослинна
Вода тепла
Сіль — 1 ч. л.
Процес виготовлення Оксана показала на відео.
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