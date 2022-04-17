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Справжні пампушки з часником для захисників України: простий рецепт від Оксани Матвєєвої

15:00 17 квітня 2022
Пампушки з часником

Українські пампушки, на відміну від російських «пишек», зазвичай випікаються, а не смажаться, і подаються до борщу, переважно з часником.

Про те, як правильно готуються пампушки, розповіла фудблогер Оксана Матвєєва, яка раніше поділилася рецептом смачних «армійських» котлет.

«М'які, ароматні, дуже смачні пампушки — ідеальний тандем до нашого червоного борщика! Рецепт дуже вдалий і простий — тому підійде для приготування їжі нашим захисникам на передовій», — пише вона.

Рецепт:

Свіжі дріжджі — 50 гр
Вода — 125 мл
Молоко — 125 мл
Цукор — 2 чайні ложки
Яйця — 2 шт
Масло вершкове — 50 гр
Сіль — 1,5 чайні ложки
Борошно — 450−500 гр.

Часникова заправка:

Часник — 8−10 зубчиків
Кріп — пучок
Олія рослинна
Вода тепла
Сіль — 1 ч. л.

Процес виготовлення Оксана показала на відео.

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