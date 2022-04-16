«Ідеальна та економна вечеря»: готуємо вареники з сиром та гречкою
Дедалі більше господинь останнім часом повертаються до забутих рецептів української кухні, знаходячи серед них смачні, а головне, бюджетні страви, які до того ж стануть окрасою столу. Фудблогерка Вікторія Попін на своєму сайті Picante Cooking поділилась секретом приготування вареників з начинкою з домашнього сиру, вареної гречки та томленої цибулі.
«На моїй рідній Хмельниччині таких не готують, але не одноразово чула про них у Західній Україні чи в тій же Польщі. Вийшло дуже смачно, для мене незвичайно й цікаво. Врешті решт, це вареники, а їх я люблю найбільше з усіх страв й завжди тішусь новим начинкам, — розповідає Вікторія. — Все, що до них потрібно, — це трішки обсмаженої цибулі та кріп, і буде неймовірно смачно. Як будь-які вареники, й ці, з домашнім сиром та гречкою, можна заморожувати сирими й відварювати без розморожування, кидаючи у киплячу воду. Лише варити потрібно трішки довше й мішати під час варіння трішки частіше. Для того, щоб смак начинки був виразнішим, я додала до неї ще й бринзу. Люблю робити смак несолодких страв з домашнім сиром яскравішим, додаючи трішки бринзи. Спробуйте, я впевнена, вам сподобається. Хоча, звичайно ж, бринзу можна замінити домашнім сиром й готувати виключно з ним»
Вареники з сиром та гречкою
З цієї порції вийде приблизно 60 вареників.
Інгредієнти
½ порції заварного тіста для вареників
300 г домашнього сиру
100 г бринзи, розкришити руками (можна замінити домашнім сиром)
400 г вареної гречки, повністю остудити
2 цибулини, почистити, порізати кубиками
50 г смальцю або 50 мл олії
Сіль та чорний мелений перець — до смаку
Для подачі:
2 цибулини, почистити, порізати півкільцями
70 г смальцю або 70 мл рослинної олії
½ пучка кропу, дрібно порізати
Приготувати заварне тісто для вареників та накрити тісто злегка вологим рушником і залишити на годину «відпочивати». Для начинки у сковорідці розігріти смалець чи олію й додати цибулю. Обсмажувати, часто помішуючи, до м'якості цибулі. Зняти з вогню й остудити.
У глибокій мисці змішати гречку, домашній сир, бринзу, цибулю, разом з жиром, на якому вона смажилась, й сіль та чорний мелений чорний перець до смаку. Добре вимішати. З тіста та начинки зліпити вареники, розкатуючи тонко тісто, вирізаючи склянкою кружечки, викладаючи на кожен приблизно по 2 ч. л. з верхом начинки (або більше чи трохи менше, в залежності від розміру кружечків). Заліпити ретельно краї й викласти зліплені вареники на тацю чи дошку, застелену паперовим рушником або присипану борошном.
Зліплені вареники потрібно одразу ж накривати ледь вологим, чистим, кухонним рушником або харчовою плівкою, щоб не обсихали.
Коли усі вареники зліплені, приготувати засмажку для подачі вареників. Для цього у великій сковорідці розігріти смалець чи олію, додати цибулю, посолити й обсмажувати до золотого кольору. Вареники відварити у великій кількості підсоленої води, часто помішуючи, особливо після опускання вареників у киплячу воду та повторного закипання води. Вареники з домашнім сиром та гречкою відцідити та одразу заправити підготовленою засмажкою. Викласти вареники у сервірувальний посуд, посипати зеленню кропу й подавати.
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