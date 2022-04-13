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Курка в соусі теріяки: виходить дуже смачно, на ніч краще не пробувати — з'їсте все

17:59 13 квітня 2022
Курка теріяки з рисом

Теріяки — традиційний японський спосіб обсмажування з використанням поширеного у японців солодкого соусу. Але часто терміном «теріяки» називають сам соус.

Про приготування страви за технологією теріяки розповіла відомий фудблогер Настя Монахова.

Вона використовувала:

  • філе стегна курячого 400 гр
  • болгарський перець 1 шт
  • соус Теріяки
  • часник
  • зелену цибулю, кунжут
  • сіль та перець за смаком

З приводу приготування Настя дає таку пораду:

«Курку обсмажуємо на маслі на сильному вогні хвилин 5, додаємо нарізаний болгарський перець і часник, обсмажуємо ще 7 хвилин. Далі вливаємо соус теріяки, перемішуємо, через 3 хвилини можна вимикати вогонь. Наприкінці посипаємо кунжутом і зеленою цибулею, так буде смачніше».

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Деякі читачі запитують Настю, який соус вона використовує, тому що теріяки — це «технологія», а не соус.

Зазвичай соус для теріяки готують із соєвого соусу з додаванням цукру, саке та/або міріну. Нерідко сам соус готують із часником, спеціями та іншими «західними» добавками.

Тим не менш, сам процес приготування курки у виконанні Насті виглядає весело та пізнавально.

А подавати таке м'ясо добре із рисом.

Нагадаємо, раніше старша колега дівчини — Наталія Калніна — показала, як приготувати перловку з куркою в духовці так, що домашні навіть не зрозуміють, що їх годують непопулярною кашею.

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