Курка в соусі теріяки: виходить дуже смачно, на ніч краще не пробувати — з'їсте все
Теріяки — традиційний японський спосіб обсмажування з використанням поширеного у японців солодкого соусу. Але часто терміном «теріяки» називають сам соус.
Про приготування страви за технологією теріяки розповіла відомий фудблогер Настя Монахова.
Вона використовувала:
- філе стегна курячого 400 гр
- болгарський перець 1 шт
- соус Теріяки
- часник
- зелену цибулю, кунжут
- сіль та перець за смаком
З приводу приготування Настя дає таку пораду:
«Курку обсмажуємо на маслі на сильному вогні хвилин 5, додаємо нарізаний болгарський перець і часник, обсмажуємо ще 7 хвилин. Далі вливаємо соус теріяки, перемішуємо, через 3 хвилини можна вимикати вогонь. Наприкінці посипаємо кунжутом і зеленою цибулею, так буде смачніше».
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Деякі читачі запитують Настю, який соус вона використовує, тому що теріяки — це «технологія», а не соус.
Зазвичай соус для теріяки готують із соєвого соусу з додаванням цукру, саке та/або міріну. Нерідко сам соус готують із часником, спеціями та іншими «західними» добавками.
Тим не менш, сам процес приготування курки у виконанні Насті виглядає весело та пізнавально.
А подавати таке м'ясо добре із рисом.
Нагадаємо, раніше старша колега дівчини — Наталія Калніна — показала, як приготувати перловку з куркою в духовці так, що домашні навіть не зрозуміють, що їх годують непопулярною кашею.93
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