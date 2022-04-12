Гречані оладки з цибулею

Часто у господинь залишається черствий хліб (з якого можна приготувати смачні крутони зі спеціями) чи трохи каші, яку потрібно утилізувати. Мова не лише про гречану, а й інші види розсипчастих каш. Є чудова альтернатива — приготувати оладки. Дуже вдала у цій ролі гречка, ще й в поєднанні з цибулею та сметаною. Рецептом смачних оладок з гречки поділилась фудблогерка Вікторія Попін, яким вона поділилась на своєму сайті «Picante Cooking»

Інгредієнти:

150 грамів вареної гречки

100 грамів сметани

2 яйця

½ пучка зеленої цибулі, дрібно порізати

30 грамів борошна

Сіль до смаку

Крім того потрібні:

Рослинна олія для смаження

Сметана для подачі

Зелена цибуля для подачі

У глибокій мисці змішати яйця, сіль та сметану. Добре вимішати до однорідності. Додати гречку та цибулю, перемішати й зверху рівномірно притрусити борошном. Добре вимішати все разом.

У великій сковорідці на середньому вогні розігріти рослинну олію, так, щоб вона ледь вкривала дно сковорідки. Викласти порціями оладки, смажити, доки поверхня почне «схоплюватись», перевернути на інший бік й смажити до готовності. Так посмажити всі оладки, викладаючи їх на тарілку, застелену паперовим рушником.

Подавати гречані оладки гарячими, зі сметаною та зеленою цибулею.

До речі, якщо тісто здасться вам дещо рідким (це залежить від густини сметани та розміру яєць), можна додати трішечки більше борошна. Крім того, для більшої ситності, до страви можна додати домашній чи напівтвердий сир, але грамів 100−150, не більше.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «бомбезної» страви з «непопулярної» перловки.

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