Малай з вишнями — хіт весняного столу: діти будуть в захваті

Гастроблогерка з Вінниці Олена Павлова вже роками збирає забуті рецепти подільської кухні, які не лише смачні, а ще й дуже доступні. Один із її улюблених - малай з вишнями, притаманний кухні Бессарабії.

Отже, для приготування потрібно:

3 яйця,

200 г цукру,

ваніль, ванільний екстракт, або цукор

260 г кислого молока або кефіру

170 г кукурудзяного борошна

170 г пшеничного борошна

8 г розпушувача

50 г рослинної олії

Яйця, цукор і ваніль збити до піни (швидкість 4, насадка «метелик», збивати 6 хвилин).

Додати кисле молоко (кефір) жирністю не менше трьох відсотків, кукурудзяне і пшеничне борошно, розпушувача для тіста, рослинну олію.

Знову збити до однорідної маси, додати консервовані чи заморожені вишні, з яких стік увесь сік.

Викладаємо у форму, змащену вершковим маслом — і в духовку на 180 градусів на 30−40 хвилин (в залежності від висоти форми).

Витягніть, дайте охолонути, ріжте на шматки — і насолоджуйтеся. Смачного!

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