Малай з вишнями — хіт весняного столу: діти будуть в захваті
Гастроблогерка з Вінниці Олена Павлова вже роками збирає забуті рецепти подільської кухні, які не лише смачні, а ще й дуже доступні. Один із її улюблених - малай з вишнями, притаманний кухні Бессарабії.
Отже, для приготування потрібно:
- 3 яйця,
- 200 г цукру,
- ваніль, ванільний екстракт, або цукор
- 260 г кислого молока або кефіру
- 170 г кукурудзяного борошна
- 170 г пшеничного борошна
- 8 г розпушувача
- 50 г рослинної олії
Яйця, цукор і ваніль збити до піни (швидкість 4, насадка «метелик», збивати 6 хвилин).
Додати кисле молоко (кефір) жирністю не менше трьох відсотків, кукурудзяне і пшеничне борошно, розпушувача для тіста, рослинну олію.
Знову збити до однорідної маси, додати консервовані чи заморожені вишні, з яких стік увесь сік.
Викладаємо у форму, змащену вершковим маслом — і в духовку на 180 градусів на 30−40 хвилин (в залежності від висоти форми).
Витягніть, дайте охолонути, ріжте на шматки — і насолоджуйтеся. Смачного!
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