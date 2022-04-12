29.95 / 31.01 32.82 / 34.05
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Малай з вишнями — хіт весняного столу: діти будуть в захваті

20:15 12 квітня 2022
малай з вишнями

Гастроблогерка з Вінниці Олена Павлова вже роками збирає забуті рецепти подільської кухні, які не лише смачні, а ще й дуже доступні. Один із її улюблених - малай з вишнями, притаманний кухні Бессарабії.

Отже, для приготування потрібно:

  • 3 яйця,
  • 200 г цукру,
  • ваніль, ванільний екстракт, або цукор
  • 260 г кислого молока або кефіру
  • 170 г кукурудзяного борошна
  • 170 г пшеничного борошна
  • 8 г розпушувача
  • 50 г рослинної олії

Яйця, цукор і ваніль збити до піни (швидкість 4, насадка «метелик», збивати 6 хвилин).

Додати кисле молоко (кефір) жирністю не менше трьох відсотків, кукурудзяне і пшеничне борошно, розпушувача для тіста, рослинну олію.

Знову збити до однорідної маси, додати консервовані чи заморожені вишні, з яких стік увесь сік.

Викладаємо у форму, змащену вершковим маслом — і в духовку на 180 градусів на 30−40 хвилин (в залежності від висоти форми).

Витягніть, дайте охолонути, ріжте на шматки — і насолоджуйтеся. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» поділилися рецептом мармурового кексу з простих інгредієнтів.

Читайте також: Паска вийде запашною та м’якою, наче пух: покроковий рецепт головної великодньої страви

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація

У Раді запропонували розширити список громадян, які не підлягають мобілізації: кого туди включили

домашня ковбаса

«Від цієї ковбаси ваші рідні не зможуть відірватись»: рецепт смачної і дуже корисної страви

кавова гуща

Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного урожаю городини: як його застосовувати

Марсіелла Нетто

У Бразилії футбольний тренер ганебно вдарив головою красуню-рефері (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.