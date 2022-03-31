Запашний домашній хліб: вся родина буде сита

Теплий запашний хліб люблять і дорослі, і діти. А спекти його не так складно, як багатьом здається. Та й особливих витрат не потрібно. Якщо в сім'ї є діти, обов'язково залучіть їх до процесу приготування хліба. Про те, як спекти смачний хліб, розповіла кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше поділилася простим рецептом хрумкого домашнього печива.

— Смак домашнього хліба не порівняти з магазинним, — каже Елла Іванова. — Він ніжний та ароматний. Від запаху такого хліба просто перехоплює дух.

Рецепт домашнього хліба 500 г борошна

2 г сухих дріжджів або 4−5 г пресованих дріжджів

300−350 г води

Сіль У воду додаємо борошно, дріжджі, сіль.

Дуже швидко з'єднуємо інгредієнти.

Накриваємо плівкою, залишаємо на добу

Перевертаємо тісто на стіл, присипаний мукою.

Згортаємо рулетом.

Залишаємо у теплому місці на 1 годину.

Випікаємо при температурі 160−170 градусів до готовності приблизно 35−45 хвилин. Час залежить від розміру.

Охолоджуємо.

Наш хліб готовий!

Раніше Лілія Цвіт поділилася рецептом приготування бюджетного кексу на кефірі та торішньому варенні.

Фото з альбому Елли Іванової

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