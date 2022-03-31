Запашний домашній хліб: вся родина буде сита
Якщо в сім'ї є діти, обов'язково залучіть їх до процесу приготування хліба.
Про те, як спекти смачний хліб, розповіла кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше поділилася простим рецептом хрумкого домашнього печива.
— Смак домашнього хліба не порівняти з магазинним, — каже Елла Іванова. — Він ніжний та ароматний. Від запаху такого хліба просто перехоплює дух.
Рецепт домашнього хліба
- 500 г борошна
- 2 г сухих дріжджів або 4−5 г пресованих дріжджів
- 300−350 г води
- Сіль
У воду додаємо борошно, дріжджі, сіль.
Дуже швидко з'єднуємо інгредієнти.
Накриваємо плівкою, залишаємо на добу
Перевертаємо тісто на стіл, присипаний мукою.
Згортаємо рулетом.
Залишаємо у теплому місці на 1 годину.
Випікаємо при температурі 160−170 градусів до готовності приблизно 35−45 хвилин. Час залежить від розміру.
Охолоджуємо.
Наш хліб готовий!
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Фото з альбому Елли Іванової116
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