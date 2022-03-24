Відомий український телекулінар Ектор Хіменес-Браво хоч і виїхав з України, але не залишився осторонь від проблем «воєнного» побуту українців. У своєму Instagram він порадив, як приготувати народний ірландський содовий хліб — на випадок, якщо господині не вдасться купити дріжджі.

У рецепті — лише 4 інгридієнти: 340 г цільнозернового борошна, 115 г борошна вищого гатунку, 400 г молочної сироватки (підійде і будь-яке інше кисле середовище — від вина та оцту до води з лимонною кислотою).

Такий хліб зазвичай випікають у круглій формі як для великодньої випічки, але під кришкою. На першому етапі (30 хвилин) тісто має випікатися під кришкою, а на другому кришку знімають та зарум'янюють ще 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явився рецепт тієї самої української паляниці.

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