Пиріжки з картоплею — справжнє смакота: дешево та ситно
Пиріжки з картоплею — важко придумати ласощі дешевші та ситніші. А який аромат наповнює дім, коли вони готуються! Багатьом здається, що займатися випічкою — справа складна, але це не так. Спробуйте почати, якщо раніше цього не робили — вам захочеться продовжувати.
Рецептом пиріжків з картоплею поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова .
— Пиріжки смачні з будь-якою начинкою, — каже Елла Іванова. — Одна з найсмачніших і найекономніших — картопляне пюре. Пиріжки з картоплею — справжня смакота.
Пиріжки з картоплею
Для тіста
- 100 г борошна;
- 2 столові ложки олії;
- Сіль;
- 50 г води.
Для начинки
- Картопляне пюре (на смак).
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Приготування:
- Все з'єднуємо та замішуємо тісто.
- Загортаємо у плівку на 30 хвилин.
- Ділимо на порції.
- Тонко розкочуємо, викладаємо начинку та формуємо пиріжки.
- Випікаємо 25−30 хвилин. Смачного!
Раніше кулінарка розповідала, як спекти домашній хліб.
Фото з альбому Елли Іванової232
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