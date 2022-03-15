Пиріжки з картоплею — важко придумати ласощі дешевші та ситніші. А який аромат наповнює дім, коли вони готуються! Багатьом здається, що займатися випічкою — справа складна, але це не так. Спробуйте почати, якщо раніше цього не робили — вам захочеться продовжувати.

Рецептом пиріжків з картоплею поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова .

— Пиріжки смачні з будь-якою начинкою, — каже Елла Іванова. — Одна з найсмачніших і найекономніших — картопляне пюре. Пиріжки з картоплею — справжня смакота.

Пиріжки з картоплею

Для тіста

100 г борошна;

2 столові ложки олії;

Сіль;

50 г води.

Для начинки

Картопляне пюре (на смак).

Читайте також: Паштет без м'яса — з волоських горіхів, яєць та цибулі: дешево та смачно

Приготування:

Все з'єднуємо та замішуємо тісто.

Загортаємо у плівку на 30 хвилин.

Ділимо на порції.

Тонко розкочуємо, викладаємо начинку та формуємо пиріжки.

Випікаємо 25−30 хвилин. Смачного!

Раніше кулінарка розповідала, як спекти домашній хліб.

Фото з альбому Елли Іванової

232

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter