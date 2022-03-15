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Пиріжки з картоплею — справжнє смакота: дешево та ситно

14:13 15 березня 2022
Пиріжки з картоплею

Пиріжки з картоплею — важко придумати ласощі дешевші та ситніші. А який аромат наповнює дім, коли вони готуються! Багатьом здається, що займатися випічкою — справа складна, але це не так. Спробуйте почати, якщо раніше цього не робили — вам захочеться продовжувати.

Рецептом пиріжків з картоплею поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова .

— Пиріжки смачні з будь-якою начинкою, — каже Елла Іванова. — Одна з найсмачніших і найекономніших — картопляне пюре. Пиріжки з картоплею — справжня смакота.

Пиріжки з картоплею

Для тіста

  • 100 г борошна;
  • 2 столові ложки олії;
  • Сіль;
  • 50 г води.

Для начинки

  • Картопляне пюре (на смак).

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Приготування:

  • Все з'єднуємо та замішуємо тісто.
  • Загортаємо у плівку на 30 хвилин.
  • Ділимо на порції.
  • Тонко розкочуємо, викладаємо начинку та формуємо пиріжки.
  • Випікаємо 25−30 хвилин. Смачного!

Раніше кулінарка розповідала, як спекти домашній хліб.

Фото з альбому Елли Іванової

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